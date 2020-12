Lubnauer nie przebiera w słowach. „O. Rydzyk to idiota”

Urodziny Radia Maryja

W sobotę 5 grudnia w Toruniu odbywały się uroczystości z okazji urodzin Radia Maryja. Podczas mszy z tej okazji w kościele zebrał się tłum wiernych. Na zdjęciach zamieszczanych w sieci, a także nagraniach pokazywanych przez samych organizatorów, oprócz tłumu, zauważyć można było inne niepokojące w dobie obostrzeń zjawiska: uczestnicy mszy nie zachowywali między sobą należytej odległości, a wiele osób, w tym duchowni, nie miało maseczek.

Rydzyk broni Janiaka

Podczas mszy przemawiali minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Największe kontrowersje wzbudziło jednak przemówienie o. Tadeusza Rydzyka, który nazwał biskupa Edwarda Janiaka, oskarżanego o tuszowanie przypadków pedofilii, „współczesnym męczennikiem”. – Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się (...) to, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus – stwierdził między innymi duchowny. Liczna krytyka, także ze strony kościelnych dostojników i polityków PiS, skłoniła Tadeusza Rydzyka do przeprosin za swoje słowa.

Lubnauer: Rydzyk to idiota

Katarzyna Lubnauer podczas czwartkowej rozmowy z „Onet Rano” odniosła się do kontrowersji wywołanych wydarzeniem i słowami Rydzyka. Stwierdziła, że duchowny to „idiota, od którego wszyscy powinniśmy się trzymać z daleka” . – Nie powinien dostawać kasy państwowej – zaznaczyła. – Przypomnę, że on dostał w sumie ponad 200 mln zł na swoje różne działalności, w tym ponad 13 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, który powinien iść do ofiar różnych przestępstw. Najbardziej oburzające było to, że w czasie tych urodzin siedział prokurator generalny, rzecznik praw dziecka i bez żenady klaskali w momencie, w którym o. Rydzyk mówił o pedofilii – mówiła.

„Równi i równiejsi”

Odnosząc się do kwestii nieprzestrzegania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, posłanka Koalicji Obywatelskiej oceniła, że „są równi i równiejsi” . – To, co się tam działo, to gołym okiem wszyscy widzieli, że np. bardzo duża część duchownych nie miała maseczek mimo tego, że mszę odprawiało tylko kilku z nich. Był tam Zbigniew Ziobro, który przemawiał i był bez maseczki, a wiemy, że w kościele maseczki może nie mieć tylko ta osoba, która odprawia mszę – zaznaczyła.

Czytaj też:

Sejm przyjął budżet na 2021 rok. Zakłada deficyt w wysokości 82,3 mld zł