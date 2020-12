Ruch Hołowni rośnie w siłę. „Koło poselskie powstanie w ciągu kilku tygodni”

– Chcielibyśmy na początku przyszłego roku zaprezentować naszych kolejnych parlamentarzystów – powiedział lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia podczas konferencji. Były kandydat na prezydenta dodał, że rozmawia w tej sprawie z posłami i senatorami ze wszystkich stron sceny politycznej.

– Może poza stroną rządzącą, bo tam są różnego typu trudności – zastrzegł i podkreślił, że zależy mu, aby do jego ruchu dołączyli „społecznicy, a nie frontmeni partii politycznych”. Jak dotąd, ruch zasiliła posłanka Hanna Gil-Piątek, która opuściła klub Lewicy.

Nowe twarze w Polsce 2050

Szymon Hołownia przedstawił także nowych członków ruchu Polska 2050 – łódzkiego radnego Bartłomieja Dybę-Bojarskiego, ekolożkę Katarzynę Jagiełło, specjalistkę w dziedzinie spraw europejskich Annę Radwan-Röhrenschef oraz dr ekonomii Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek.

Bartłomiej Dyba-Bojarski, Katarzyna Jagiełło i Anna Radwan-Röhrenschef pomogą w budowaniu partii Polska 2050 Szymona Hołowni, natomiast ekonomista dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek zasili szeregi eksperckie Instytutu Strategie Polska 2050 – informuje ruch Hołowni.

– Jesteśmy z różnych stron. Widzimy gospodarkę, widzimy potrzeby klimatu. Widzimy potrzeby polskich samorządów. Widzimy to, że dzisiaj Unia Europejska, wbrew temu, co mówi nam PiS i Ziobro nie jest wcale w Brukseli. Jest w Warszawie, Kłodzku, Łodzi, Pabianicach. Wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. To nie jest obcy twór. To jest nasz dom. Będziemy próbowali zrobić wszystko, żebyśmy znowu poczuli się jak w domu i żeby ten dom, i inni jego lokatorzy też mogli poczuć, że jesteśmy domownikami, a nie awanturnikami. To są ludzie z naszego DNA. Ludzie, którzy przychodząc z różnych stron, są obywatelami tego kraju, którzy chcą wziąć za niego odpowiedzialność, a nie być tylko biernymi obserwatorami. Głowa, serce i ręce Polski 2050 zmieni Polskę – zapowiedział lider ruchu Polska 2050.

