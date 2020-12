Joanna Scheuring-Wielgus straci immunitet? „Można powiedzieć, że przywykłam”

W poniedziałek 21 grudnia Polska Agencja Prasowa poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Jak podaje Polsat News, ma to związek ze śledztwem, które w październiku wszczęła toruńska prokuratura i chodzi o „złośliwe przeszkadzanie" w wykonywaniu aktów religijnych.

„Ośmiesza Pan siebie, panie Ziobro” kontra „Dobra decyzja”

Sprawę chętnie komentowali dziennikarze, ale także politycy – szczególnie ci związany z opozycją. „Nie wiem, jakie uczucia religijne pana Ziobry obraża hasło Joanny Scheuring-Wielgus »Kobieto! Sama umiesz decydować«. To musi być jakaś dziwna religia. Ośmiesza Pan siebie, panie Ziobro, ośmiesza Pan przy okazji Nowogrodzką, ale niestety ośmiesza Pan także polskie państwo” – skomentował Adrian Zandberg.

Odnieść się do decyzji prokuratora generalnego postanowiła także Beata Mazurek. „Dobra decyzja Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Wniosek o uchylenie immunitetu Scheuring-Wielgus po bezczelnym wtargnięciu do Kościoła i przeszkodzeniu w akcie religijnym. To była profanacja Mszy Świętej oraz obrażanie uczyć wiernych” – napisała na Twitterze.

Co z immunitetem? Joanna Scheuring-Wielgus komentuje

Po godz. 16:00 głos w sprawie zabrała także Joanna Scheuring-Wielgus. „Jeśli chodzi o groźby odbierania immunitetu, to w zasadzie jestem weteranką i można powiedzieć, że przywykłam. Bo to już trzeci raz” – napisała. W dalszej części krótkiego tweeta zwróciła się bezpośrednio do ministra Ziobry.

„Jeśli chciał mnie pan przestraszyć, to sorry. Nie udało się. Pańskie pohukiwania są co najwyżej śmieszne” – stwierdziła.

Komentarze polityków i dziennikarzy

