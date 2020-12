Polka została ministrem sprawiedliwości Litwy. Kim jest 32-letnia Ewelina Dobrowolska?

Nominacja zaledwie 32-letniej Polki na stanowisko ministra sprawiedliwości Litwy to u naszych sąsiadów spore wydarzenie. Przed objęciem tak istotnej funkcji Dobrowolska pracowała w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka i broniła przed sądami m.in. praw mniejszości narodowych, występowała przeciwko dyskryminacji osób LGBT czy angażowała się w sprawy dotyczące mowy nienawiści.

Ewelina Dobrowolska. Tatuaże i nieskończone studia

Co ciekawe, Ewelina Dobrowolska nie ma tytułu magistra prawa. Oprócz nieukończonych studiów zarzuca jej się także posiadanie tatuaży. – To były naturalne dyskusje. Kiedy pojawia się osoba, być może mniej niektórym znana, to media i społeczeństwo próbują ją poznać. Jestem świadoma, że osoba z tatuażami jest ciekawym kandydatem, tym bardziej na ministra sprawiedliwości – odnosiła się do tych sytuacji młoda polityk.

Nowa minister sprawiedliwości Litwy chce legalizacji marihuany

Na antenie TOK FM Dobrowolska zdradziła, że ma na ciele wytatuowane m.in. fragmenty utworów Metalliki oraz portret kontrowersyjnego pisarza, Charlesa Bukowskiego. Wśród najbliższych planów wymieniła prace nad złagodzeniem kodeksu karnego w sprawach dotyczących posiadania marihuany, a w dalszej perspektywie całkowitej legalizacji tego specyfiku. Chce też pochylić się nad więziennictwem, samym systemem tworzenia prawa na Litwie oraz nawiązać bliższą współpracę z Polską.

