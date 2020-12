Spięcie między Pawłowicz i Zgorzelskim. „Proszę mnie za to pomówienie przeprosić”

W poniedziałek Ryszard Terlecki przekazał, że jego zdaniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej zostanie opublikowane w styczniu. Tę zapowiedź skomentował w programie „Graffiti” Piotr Zgorzelski. – Nie wiedziałem, że zyskał on funkcję rzecznika TK. Jeśli polityk PiS mówi, kiedy będzie ogłoszenie wyroku, to jest to pomieszanie funkcji i pojęć – powiedział wicemarszałek Sejmu.

W dalszej części programu polityk podkreślił, że jego ugrupowanie uważa, że orzeczenie TK „nie jest wyrokiem z trzech powodów”. Piotr Zgorzelski wymienił brak stanowiska Sejmu, podpis Krystyny Pawłowicz pod adekwatnym wnioskiem, który złożyła jako posłanka, a następnie zajmowała się tym dokumentem jako sędzia, a także orzekanie przez „sędziów-dublerów" – relacjonuje Polsat News.

Pawłowicz do Zgorzelskiego: Proszę mnie za to pomówienie przeprosić

Do słów polityka odniosła się Krystyna Pawłowicz w mediach społecznościowych. „Panie V-marszałku Sejmu, proszę mnie za to pomówienie PRZEPROSIĆ. Szkoda, że wypowiada się Pan o sprawach, o których nie ma Pan podstawowej wiedzy. A jako v-marszałek Sejmu powinien Pan ją mieć. Nie jestem już posłem. Zauważył to Pan ? Czekam na przeprosiny” – napisała sędzia TK.

Tych słów Piotr Zgorzelski nie pozostawił bez komentarza. „Podpisała się Pani pod tożsamym przedmiotowo (nie tym samym, ale analogicznym) wnioskiem do TK, a zatem w zakresie zagadnienia przedstawionego TK była Pani sędzią we własnej sprawie (materia prawna była taka sama). Zgodnie z ustawą powinna się Pani wyłączyć od orzekania” – napisał na Twitterze.

„Proszę nie brnąć i przeprosić za kłamstwo. W spr. o umorzenie wskutek dyskontynuacji wniosku, kt. jako poseł podpisałam sama się wyłączyłam Wniosku, który był przedmiotem wyroku z 22 X nie podpisywałam. Pan dokładnie tak skłamał. Proszę już nie kręcić i po prostu przeprosić. Z honorem” – zakończyła sędzia TK.

