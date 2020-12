Prezydent „nie lubi, gdy ktoś operuje igłą w okolicy jego ramion”. Arłukowicz: To jakby komar pana dziabnął

W niedzielę 27 grudnia ruszają szczepienia przeciw COVID-19 w Unii Europejskiej. Także w Polsce tego dnia pierwsze osoby przyjmą szczepionkę opracowaną przez Pfizer i BioNTech. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Dorotą Gawryluk na antenie Polsat News przyznał, że obecnie „wydaje się, że szczepionka jest jedyną szansą na pokonanie pandemii” .

Andrzej Duda: Jestem gotów się zaszczepić

Dodał, że on osobiście zamierza poddać się szczepieniu, choć „nie lubi, gdy ktoś operuje igłą w okolicy jego ramion” . – Są takie sytuacje, gdy czy ktoś jest entuzjastą szczepień czy nie jest, powinien takiej akcji (szczepień – red.) się poddać – dodał.

Jestem gotów się zaszczepić i wezmę udział w Narodowym Programie Szczepień – zadeklarował prezydent.

Zaznaczył jednak, że on jest ozdrowieńcem, bo przeszedł COVID-19 i nie wie, w jakiej kolejności będą szczepieni ozdrowieńcy. – Jeśli tylko będzie taka możliwość, bez odbierania szczepionki komuś bardziej potrzebującemu, oczywiście się zaszczepię, uważam, że tego wymaga w tej sytuacji zdrowy rozsądek – mówił Duda.

Arłukowicz do Dudy: Proszę się nie bać

Rozmowa o szczepieniach toczyła się także dzień później na Atenie TVN24, gdzie gościem Konrada Piaseckiego był Bartosz Arłukowicz. Były minister zdrowia, a obecnie europoseł Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że poda się szczepieniu przeciw COVID-19. Skomentował też słowa prezydenta o strachu przed operowaniem igłą wokół jego ramienia.

– Panie prezydencie, mam takie wezwanie, proszę się nie bać, to drobne ukłucie, jakby komar pana dziabnął. Proszę się zaszczepić i proszę się nie bać – mówił. Dodał, że od prezydenta oczekuje powagi. – Oczekuję, że prezydent wyjdzie do mediów i powie publicznie: Szanowni państwo, Polski i Polacy, zaszczepcie się najszybciej, jak to będzie możliwe – wskazał.

Bartosz Arłukowicz podzielił się też obawami, czy Polska jest dobrze przygotowana m.in. do transportu szczepionek.

