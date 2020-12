Przemysław Czarnek o ideologii gender. „To jest marksizm w czystej postaci”

– Te wszystkie pojęcia, absurdalne wydawałoby się, szalone wydawałoby się, mają swoje ugruntowanie w czymś, co w ogóle nazywane jest nauką, przez bardzo wiele uniwersytetów traktowane jest jako dziedzina nauki. Gender studies – tak to się nazywa – powiedział Michał Rachoń. Do słów dziennikarza na antenie TVP Info odniósł się Przemysław Czarnek.

– Nauka to poszukiwanie prawdy. Natomiast to, co państwo przed momentem pokazywaliście i te wszystkie rozważania cis, nie-cis seksualni, cis kobiety – to nie ma nic wspólnego z nauką. To jest głupota w czystej postaci, a nie można nazwać hołdowania głupocie jakąkolwiek nauką. Nauka to jest poszukiwanie prawdy, a prawda to dobro – powiedział minister nauki i edukacji.