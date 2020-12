Polityka nawet w święta. Osiem gwiazdek u posłanki Marczułajtis-Walczak

Pozornie posłanka Platformy Obywatelskiej i trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich nie pokazała w sieci niczego kontrowersyjnego. Ot, zwykła pomarańcza. Na niej jednak zaznaczono osiem gwiazdek w charakterystycznym układzie: pięć na górze i trzy na dole. To raczej jasny komunikat dla wszystkich, którym nie po drodze z rządem PiS.

Co oznacza osiem gwiazdek?

Przypomnijmy, że „***** ***”, hasło złożone z pięciu i trzech gwiazdek masowo zaczęło pojawiać się w trakcie kampanii prezydenckiej. Widać je było nawet na wiecach Andrzeja Dudy. Hasło rozwijane jako „j***ć PiS” to wulgarna krytyka rządzącej partii. Jego znaczenie wielokrotnie tłumaczono w mediach społecznościowych.

Podczas wizyty w Końskich prezydent nieświadomie podpisał kartkę z szyfrem wulgarnie krytykującym jego partię. W sieci pojawiło się też zdjęcie prezydenta z chłopakiem w koszulce z pięcioma gwiazdkami. Na samym finiszu kampanii wyborczej hasło zaczęło być szeroko rozpowszechniane po tym, jak jeden z najpopularniejszych polskich raperów, Taco Hemingway, przemycił je w teledysku do swojej utworu „Polskie Tango”.

Skąd pomysł na osiem gwiazdek?

– Jeden z moich znajomych zaczął na pewnej grupie facebookowej pisać posty naświetlające największe afery i hipokryzję partii rządzącej. Był wściekły do tego stopnia, że cenzurował "PiS" do postaci "***". W połączeniu z wielką improwizacją Zbigniewa Stonogi dało to osiem gwiazd – opowiadał anonimowy inicjator i lider ruchu w rozmowie z „Gazeta Wyborczą”.

