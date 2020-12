Krzysztof Sobolewski do Piotra Zgorzelskiego: Pan marszałek już w sylwestrowym klimacie

Przypomnijmy, że od miesięcy Sejm tkwi w procedurze wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja Adama Bodnara wygasła już we wrześniu, jednak pozostaje on wciąż na stanowisku, ponieważ nie ma go kto zastąpić. Popierana przez ponad 1100 organizacji społecznych Zuzanna Rudzińska-Bluszcz ma poparcie większości opozycji, jednak nie popiera jej PiS. Z kolei partia rządząca ma swojego kandydata – wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, którego z kolei nie popiera opozycja.

PiS może przegłosować swojego kandydata, ponieważ posiada większość w Sejmie. Dalej jednak pojawia się kłopot. Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez Senat. Jeśli tak się nie stanie, Sejm wskazuje nowego kandydata. W trakcie sejmowych potyczek o wspomniane stanowisko, kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz przepadła już dwa razy.

PSL negocjuje czy nie?

O poparcie dla kandydata PiS pytany był w Radiowej Trójce wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski. – Negocjować z PiS nigdy nie będziemy i nigdy nie negocjowaliśmy – mówił w programie Salon Polityczny Trójki.

„Pan Marszałek jeszcze w klimacie świątecznym albo już sylwestrowym” – kpił z wypowiedzi polityka PSL, poseł PiS i przewodniczący Komitetu Wykonawczego partii Krzysztof Sobolewski.

twitter

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach polityk PSL Marek Sawicki wielokrotnie wypowiadał się na temat negocjacji z Prawem i Sprawiedliwością. Jak deklarował w rozmowie z RMF FM, za wiedzą lidera partii prowadzi on negocjacje m.in. w kwestii wyboru RPO, czy szefa Instytutu Pamięci Narodowej.