Zielone światło dla umowy brexitowej. Ambasadorowie państw UE jednogłośni

„Zielone światło dla umowy brexitowej. Ambasadorowie UE jednogłośnie zatwierdzili umowę brexitową” – napisał na Twitterze Fischer. Teraz umowa musi zostać przyjęta przez Radę UE, co ma się wydarzyć do godz. 15:00 we wtorek 29 grudnia.

Umowa brexitowa

Przypomnijmy, że w czwartek 24 grudnia Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły umowę brexitową, która zawiera szczegóły „rozwodu” między Wspólnotą a Wyspami. Wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty zrodziło bowiem szereg proceduralnych i gospodarczych kłopotów, które rozwiązywano w długotrwałych negocjacjach.

Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty rozpoczął się ponad cztery lata temu, kiedy to Brytyjczycy zdecydowali w referendum, że chcą opuścić szeregi Unii. Wynik referendum był wielkim zaskoczeniem, przewaga głosów za opuszczeniem Wspólnoty balansowała na granicy. Niespodziewany wynik referendum stał się utrapieniem dla władzy, która przez lata próbowała wybrnąć z patowej sytuacji. Formalnie Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 roku, ale do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia, związania jest jeszcze unijnym przepisami.

