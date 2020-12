Ograniczenia w Sylwestra. Piotr Müller: Godzina policyjna kojarzy się w Polsce w sposób jednoznaczny

– Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wszelkie obostrzenia, które są wprowadzone w Polsce, ale i w większości krajów europejskich i wielu krajach na świecie, mają zabezpieczyć całą populację, wszystkich obywateli przed rozprzestrzenianiem się epidemii – powiedział Piotr Müller na antenie TVP Info. Rzecznik rządu powołał się na prognozy z USA, które wskazują, ile „jeszcze dziesiątek tysięcy osób” najprawdopodobniej umrze z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19.

Sylwester. Jakie zasady obowiązują?

Piotr Müller w programie „Jedziemy” opisał zasady, które będą obowiązywały 31 grudnia. – Jeżeli chodzi o samego Sylwestra, to między 19:00 a 6:00 będzie ograniczenie w przemieszczaniu się. Ono jest regulowane w rozporządzeniu, podobnie jak miało to miejsce wiosną – powiedział rzecznik rządu.

– Był katalog powodów, dla których można było się poruszać, teraz też jest to możliwe ze względów np. zawodowych czy niezbędnych innych celów. Natomiast co do zasady, to przemieszczanie jest właśnie ograniczone – precyzował polityk.

Czy będzie godzina policyjna w Sylwestra? Rzecznik rządu komentuje

– My godziny policyjnej nie wdrażamy, aby ona mogła być zastosowana, musielibyśmy, za zgodą pana prezydenta, wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie instrumenty, właśnie poza na przykład godziną policyjną. Dlatego bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się, również o nieużywanie fajerwerków, aby ten Sylwester minął spokojnie – powiedział Mateusz Morawiecki w niedzielę 27 grudnia.

Słowa premiera na antenie TVP Info komentował rzecznik rządu. – Godzina policyjna kojarzy się w Polsce w sposób jednoznaczny i dlatego też pan premier odniósł się do tego w ten sposób na konferencji prasowej. Natomiast aktualne są przepisy dotyczące ograniczenia przemieszczania się w tym czasie. Wszystko po to, żeby nie dochodziło do szerokich zgromadzeń publicznych. Zresztą one same w sobie też są innymi przepisami ograniczone na czas epidemii – powiedział rzecznik rządu w programie „Jedziemy” na antenie TVP Info.

