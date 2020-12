Donald Tusk pisze o „ukłuciu prezesa”. Ryszard Terlecki: Poważny polityk, nie chcę powiedzieć, stacza się, ale…

W niedzielę 27 grudnia w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. Aby zachęcić obywateli do przystąpienia do szczepień, organizowane są akcje, podczas których zabiegowi poddają się znane osoby. Już dziś w godzinach wieczornych zaszczepią się były marszałek Senatu Stanisław Karczewski i obecny szef izby Tomasz Grodzki.

Po ogłoszeniu informacji o wspólnym szczepieniu politycznych rywali, internauci komentowali, że prawdziwym wyzwaniem byłoby wspólne zaszczepienie się przed kamerami Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. „Dla dobra sprawy gotów byłbym osobiście ukłuć Pana Prezesa” – napisał szef Europejskiej Partii Ludowej na Twitterze.

O tę kwestię był pytany na antenie Polskiego Radia Ryszard Terlecki. – Tusk stał się takim prześmiewcą. Poważny polityk, nie chcę powiedzieć, stacza się, ale przesuwa w taką sferę śmieszności, bo zawsze budzi pewne zażenowanie – powiedział wicemarszałek Sejmu.