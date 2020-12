„Siadaj, pajacu”. Sławomir Nitras chce przeprosin i zadośćuczynienia od Ryszarda Terleckiego

W piśmie przesłanym do Ryszarda Terleckiego, Nitras domaga się przeprosin w formie oświadczenia poselskiego. W dokumencie wskazano również, jaka ma być treść przeprosin: Ja, Ryszard Terlecki bardzo przepraszam posła Sławomira Nitrasa za kierowane przeze mnie pod jego adresem obelgi, które naruszają dobra osobiste posła. Oświadczam również, że bardzo ubolewam nad swoim zachowaniem i deklaruję, że nigdy się to nie powtórzy.

Poseł Koalicji Obywatelskiej wezwał także wicemarszałka Sejmu do zapłaty po trzy tysiące złotych na kilka organizacji: Stowarzyszenie Lambada Warszawa, Fundację Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Ogólnopolski Strajk Kobiet, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Fundację Wolontariat Równości.

Jeśli wicemarszałek Sejmu nie dokona powyższych czynności w terminach przewidzianych w dokumencie, Sławomir Nitras deklaruje wejście na drogę sądową.

„Siadaj, pajacu”. Nitras żąda przeprosin za liczne wypowiedzi

Słowa, za które poseł Nitras domaga się przeprosin padły podczas sejmowej dyskusji nad wnioskiem o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Gdy poseł Koalicji Obywatelskiej pojawił się na mównicy, by zgłosić wniosek formalny, kierujący obradami wicemarszałek Terlecki zwrócił się do niego: siadaj, pajacu.

Ryszard Terlecki tłumaczył się następnie ze swoich słów wskazując, że poniosły go nerwy. Winą za całą sytuację obarczył jednak Nitrasa, który jego zdaniem, przez całe posiedzenie przeszkadzał w obradach. Z pisma przedprocesowego, jakie Sławomir Nitras zamieścił na Twitterze wynika ponadto, że chodzi o przeprosiny także za inne wypowiedzi Terleckiego.

„9 listopada 2017 roku zwrócił się pan bezpośrednio do posła Nitrasa obrzucając go wyzwiskiem. Tego samego dnia ponownie naruszył pan jego dobra osobiste zarzucając czyny, które nie zostały popełnione przez posła. 9 sierpnia 2019 roku zwrócił się pan do posła podważając jego kompetencje i wykształcenie. 9 grudnia 2020 r. zwrócił się pan do posła Sławomira Nitrasa ponownie wyzywając go w ordynarny sposób. l0 grudnia 2020 r. nazwał pan posła Sławomira Nitrasa w sposób ośmieszający go w oczach opinii publicznej. Jak wynika z powyższego, pańskie wypowiedzi nie pozostawiają wątpliwości, że są obraźliwe i w wulgarny sposób dyskredytują w oczach odbiorców Sławomira Nitrasa jako posła jak również jako zwykłego obywatela” – czytamy w uzasadnieniu.

Nitras pozwie Terleckiego? Wicemarszałek Sejmu: Trochę mnie poniosły nerwy