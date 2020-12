Kancelaria Premiera pisała o „obowiązywaniu apelu o nieprzemieszczaniu się”. Wpis skasowano, dziennikarze kpią

Tegoroczny sylwester przejdzie do historii nie tylko za sprawą kończącego się katastroficznego 2020 roku, ale też przez dziwne decyzje polskich władz. Gdy minister zdrowia Adam Niedzielski ogłaszał powrót do części restrykcji w związku z pandemią koronawirusa, wskazywał, że wprowadzone zostanie ograniczenie poruszania się 31 grudnia od godz. 19 do godz. 6 rano 1 stycznia. Rzecznik resortu również opowiadał o tym, że takie ograniczenie będzie obowiązywało.

Gdy wydano stosowne rozporządzenie w tej sprawie, nie użyto w nim formuły zakazu, a stwierdzenia, że w tym okresie „na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie” w dwóch celach: służbowych i „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych ze sprawami życia codziennego”. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał z kolei, że żadna „godzina policyjna” nie jest wdrażana, ponieważ potrzebne byłoby do tego wprowadzenie stanu wyjątkowego. Ostatecznie szef rządu mówił tak: – Apelujemy o nieprzemieszczanie się.

Ostatecznie więc – niewiele wiadomo, co tak naprawdę rząd wprowadził i jak reagowała będzie policja, gdy zobaczy osoby poruszające się po godz. 19 (odwołujemy się jednak do rozsądku Polaków i Polek, by nie uczestniczyć w hucznych i sporych zabawach w trakcie pandemii – red.).

Teraz do całego galimatiasu doszedł jeszcze... skasowany tweet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

KPRM napisała, że „obowiązuje apel o nieprzemieszczanie się”. Wpis zniknął

30 grudnia na Twitterze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano kilka informacyjnych tweetów na temat aktualnych obostrzeń, zasad kwarantanny, ograniczeń dotyczących liczby osób na spotkaniach. Znalazł się tam jednak tweet, który zniknął z konta Kancelarii Premiera. Zapisał go jednak m.in. Dariusz Grzędziński z „Wprost”.

Obowiązuje apel o nieprzemieszczanie się z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach 19:00 – 6:00 – brzmi tweet.

Z kolei na grafice dołączonej do wpisu dodano jeszcze zastrzeżenie o wyjątkach od „apelu”:

Wyjątkiem jest wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Grzędziński podsumował to:

Wygrywamy z obostrzeniami. Już nie trzeba się ich bać.

Z „odwołanego” apelu kpili też inni dziennikarze, jak np. Patryk Michalski z RMF FM, który stwierdził:

Myślałem, że to fejkowe konto, ale nie. Władza wie, że nie może nałożyć tak skrajnych ograniczeń w rozporządzeniu, dlatego robi z logiki to, co widać poniżej.

