„Dla niektórych życzenie Tuska jest jak rozkaz”. Tarczyński przypomina wpis byłego premiera

W niedzielę 3 stycznia Dominik Tarczyński zacytował wpis, który w Wigilię zamieścił na Twitterze Donald Tusk. „Szybkiego szczepienia wszystkim! I niech ta szczepionka uodporni nas nie tylko na koronawirusa, ale i inne choroby 2020 roku: kłamstwo, złość i pogardę. Rodzinnych (+5 gości) Świąt!” – napisał wówczas przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do dyskusji, która wybuchła po tym, jak na jaw wyszło, że artyści zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi poza kolejnością. Otrzymanie pierwszej dawki szczepionki potwierdziła Krystyna Janda, Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski oraz Magda Umer i Michał Bajor. Kilku artystów w wydanych oświadczeniach lub w wywiadach dla różnych mediów podkreślało, że przyjęcie przez nich dawki szczepionki miało zostać wykorzystane w ramach kampanii proszczepieniowej.