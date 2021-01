Nadzwyczajne wystąpienie Joe Bidena. „To nie protest, to powstanie”

– Nasza demokracja została w bezprecedensowy sposób zaatakowana. To przeciwieństwo wszystkiego, co widzieliśmy współcześnie. To napaść na twierdzę naszej wolności, na sam Kapitol – mówił Joe Biden w wystąpieniu.– Sceny chaosu w Kapitolu nie pokazują prawdziwej Ameryki. Nie odzwierciedlają tego, kim jesteśmy – zaznaczył. Osoby, które włamały się na Kapitol, określił mianem „grupy ekstremistów oddanych bezprawiu” .

Joe Biden wzywa Donalda Trumpa do wystąpienia telewizyjnego

Prezydent-elekt wezwał swojego konkurenta do wystąpienia telewizyjnego, w którym Donald Trump miałby zaapelować do zwolenników o rozejście się. – Słowa prezydenta mają znaczenie, niezależnie od tego, jak doby czy zły ten prezydent jest. W najlepszym wypadku, słowa prezydenta mogą być inspiracją. W najgorszym – mogą podburzać. Dlatego też wzywam prezydenta Trumpa, by wystąpił w telewizji państwowej, by wypełnił swoją przysięgę i bronił Konstytucji oraz zażądał zakończenia tego oblężenia – wskazał Biden.

– Szturm na Kapitol, wybijanie okien, zajmowanie biur (...), zagrożenie bezpieczeństwa wybieralnych urzędników. To, co widzimy, to nie protest, to powstanie – mówił Joe Biden.

Joe Biden wyraził żal, że jego ojczyzna stanęła w obliczu tak "mrocznych chwil".

Ten dzień stanowi przypomnienie, bolesne przypomnienie, że demokracja jest krucha, a jej ochrona wymaga (zaangażowania – red.) osób o dobrej woli – mówił.

Donald Trump: Wybory zostały sfałszowane, ale teraz rozejdźcie się

W tym samym czasie na Twitterze Donalda Trumpa opublikowane zostało nagranie. Polityk zwraca się do zwolenników z wezwaniem do rozejścia się i szanowania prawa. Nadal utrzymuje jednak narrację o tym, ze wybory zostały „ukradzione” . – Wiem, że czujecie się zranieni, czujecie ból. Odbyły się wybory, które nam ukradziono. To było miażdżące zwycięstwo i wszyscy to wiedzą, szczególnie druga strona. Ale teraz musicie rozejść się do domów. Musi nastać spokój – mówi na nagraniu Donald Trump. Podkreśla, że nie chce, by ktokolwiek został ranny. Po raz kolejny mówi też, że wybory zostały sfałszowane.

Szturm na Kapitol

Przypomnijmy, że po wiecu Republikanów, w trakcie którego Donald Trump podważał wynik wyborów prezydenckich w USA, jego zwolennicy wdarli się na Kapitol. Budynek, w którym obradował Kongres, jest okupowany. Doszło do zamieszek i starć z policją. Na miejsce skierowano Gwardię Narodową.

