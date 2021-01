Trump nagrał wiadomość do zwolenników. Mówi o sfałszowanych wyborach i wzywa do rozejścia się

Wideo z apelem Donalda Trumpa zostało opublikowane na jego profilu na Twitterze. Polityk zwraca się na nagraniu do zwolenników z wezwaniem do rozejścia się i szanowania prawa. Nadal utrzymuje jednak narrację o tym, ze wybory zostały „ukradzione” . – Wiem, że czujecie się zranieni, czujecie ból. Odbyły się wybory, które nam ukradziono. To było miażdżące zwycięstwo i wszyscy to wiedzą, szczególnie druga strona. Ale teraz musicie rozejść się do domów. Musi nastać spokój – mówi na nagraniu Donald Trump. Podkreśla, że nie chce, by ktokolwiek został ranny. Po raz kolejny mówi też, że wybory zostały sfałszowane.

Joe Biden o szturmie na Kapitol

Wcześniej apel do Donalda Trumpa skierował Joe Biden. Prezydent-elekt prosił, by jego poprzednik wystąpił z orędziem telewizyjnym i wezwał zwolenników do rozejścia się. – Nasza demokracja została w bezprecedensowy sposób zaatakowana. To przeciwieństwo wszystkiego, co widzieliśmy współcześnie. To napaść na twierdzę naszej wolności, na sam Kapitol – mówił Joe Biden w wystąpieniu.– Sceny chaosu w Kapitolu nie pokazują prawdziwej Ameryki. Nie odzwierciedlają tego, kim jesteśmy – zaznaczył. Osoby, które włamały się na Kapitol, określił mianem „grupy ekstremistów oddanych bezprawiu” .

Czytaj też:

Nadzwyczajne wystąpienie Joe Bidena. „To nie protest, to powstanie”

Tłum wdarł się na Kapitol

Przypomnijmy, że po wiecu Republikanów, w trakcie którego Donald Trump podważał wynik wyborów prezydenckich w USA, jego zwolennicy wdarli się na Kapitol. Budynek, w którym obradował Kongres, jest okupowany. Doszło do zamieszek i starć z policją. Na miejsce skierowano Gwardię Narodową.

Starcia z policją



Groźne sceny z sali obrad



Zaczęło się też grabienie mienia



Protestujący przed budynkiem Kongresu



„Make America Great Again”



Zdjęcia z wnętrza sali obrad



Protestujący wdarli się do budynku m.in. przez okna



Uczestnicy protestów weszli na salę obrad



Wewnątrz doszło do starcia z policją



Tak wyglądał początek szturmu



Zwolennicy Donalda Trumpa w Kongresie