Andrzej Duda zabrał głos ws. zamieszek w Kongresie. „To wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych”

Kilka godzin po tym, jak w Waszyngtonie zaczęły się zamieszki sprowokowane przez sympatyków Republikanów, którzy nie zamierzają zaakceptować zwycięstwa Joe Bidena, sytuację skomentował Andrzej Duda. Prezydent Polski ocenił, że to, co dzieje się w USA, stanowi wewnętrzną sprawę tego kraju.

Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji – napisał Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że po wiecu Republikanów, w trakcie którego Donald Trump podważał wynik wyborów prezydenckich w USA, jego zwolennicy wdarli się na Kapitol. Budynek, w którym obradował Kongres, jest okupowany. Doszło do zamieszek i starć z policją. Na miejsce skierowano Gwardię Narodową. Głos zabrali zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump, który wprawdzie wezwał sympatyków do rozejścia się, ale powtórzył tezę o „kradzieży” jego wyborczego zwycięstwa.

Zamieszki w Waszyngtonie. Świat reaguje

Na sytuację w USA zareagowali licznie politycy z całego świata. Przeważają głosy bardziej emocjonalne niż reakcja prezydenta Polski. „Bardzo niepokojące sceny z amerykańskiego Kapitolu. Demokratyczne głosy muszą zostać uszanowane. Jesteśmy przekonani, że USA zagwarantują, że zasady demokracji zostaną obronione” – napisał przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wyraził pewność, że Joe Biden pokona trudności, których dziś doświadczyły USA i ponownie zjednoczy naród.

„Niewiarygodne sceny z Waszyngtonu. To całkowicie nieakceptowalny atak na demokrację. Na prezydencie Trumpie spoczywa odpowiedzialność, by to zatrzymać” – napisała premier Norwegii Erna Solberg. Premier Szkocji Nigela Sturgeon oceniła, że sceny z Kapitolu są „przerażające” . „Wyrażam solidarność ze wszystkimi tymi w USA, którzy stoją po stronie demokracji i pokojowego przekazania władzy w duchu Konstytucji. Wstyd tym, którzy nawoływali do tego ataku na demokrację” – czytamy w jej wpisie.

„Haniebne sceny w Kongresie USA. Stany Zjednoczone bronią demokracji na świecie, i kluczowe jest pokojowe przekazanie władzy w tym kraju” – napisał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. „Wynik demokratycznych wyborów musi zostać uszanowany” – skomentował szef NATO Jens Stoltenberg, komentując „szokujące sceny”.

