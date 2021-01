Tvp.info: „Demonstranci w Kongresie USA jak polska opozycja”. Olechowski odpiera krytykę

W środę zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do budynku Kongresu, by uniemożliwić zatwierdzenie wyboru Joe Bidena na prezydenta. Doszło do zamieszek, w trakcie których śmiertelnie postrzelono kobietę. Na błoniach Kongresu zmarły jeszcze trzy inne osoby. Miały miejsce liczne starcia z policją, a osoby, które włamały się do budynku, niszczyły wyposażenie gabinetów, wybijały szyby w oknach i rozrzucały dokumenty.

Zamieszki na Kapitolu. Tvp.info porównuje do Polski

Sytuację w Waszyngtonie w osobliwy sposób skomentowano na profilu tvp.info na Twitterze. Pracownicy portalu Telewizji Polskiej dopatrzyli się analogii między sytuacją w USA i w Polsce. „Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja” – napisano.

Porównanie natychmiast skrytykowali liczni politycy. „To będzie w aktach gdy na ławie oskarżonych zasiądzie Jacek Kurski” – napisał przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. „S********y. Opozycja broniła regulaminu Sejmu a nie obalała wyniku demokratycznych wyborów” – skwitował europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski.

Kontrowersyjne porównanie TVP. Jarosław Olechowski tłumaczy

Zamieszanie, które wywołał wpis, skomentowano w kolejnym tweecie z profilu tvp.info. Broniąc wcześniejszego porównania pracownicy TVP wyliczali: „W nawiązaniu do pytań wyjaśniamy: szperanie w rzeczach posłów, rzucenie na ziemię Marka Suskiego, wzywanie do blokowania wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, agresja fizyczna posła Lenza, blokowanie mównicy. To tylko część zachowań przedstawicieli opozycji” .

W obronie figury retorycznej użytej przez administrację profilu tvp.info, szef „Wiadomości” Jarosław Olechowski zwrócił się do polityków opozycji, żeby przeanalizowali to, jak zachowują się w parlamencie. „Wyciągnijmy wnioski z kryzysu politycznego w USA” – zaapelował. Odpowiedziała mu m.in. Katarzyna Lubnauer, pytając: „Nie czuje Pan obrzydzenia goląc się przed lustrem?”

