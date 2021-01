„S********y”. Radosław Sikorski reaguje na wpis TVP Info

W środę na Kapitolu rozegrały się bezprecedensowe sceny. W trakcie gdy Kongres zatwierdzał decyzję Kolegium Elektorów o wyborze Joe Bidena na prezydenta USA, do budynku wdarli się zwolennicy Donalda Trumpa. Doszło do starć z policją, na skutek których zginęła postrzelona kobieta. Demonstrujący niszczyli wyposażenie Kongresu, wybijali szyby i rozrzucali dokumenty. Aresztowano 52 osoby, a na błoniach Kapitolu zmarło trzech uczestników zamieszek.

TVP Info o zamieszkach w Waszyngtonie

Sytuację w Waszyngtonie, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy, relacjonowały liczne media, w tym portal tvp.info. Na Twitterze zamieszczono wpis, w którym porównano zachowanie demonstrantów do postępowania polskiej opozycji. „Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja” – napisano.

Sikorski: Opozycja broniła regulaminu Sejmu

Porównanie natychmiast skrytykowali liczni politycy. „To będzie w aktach gdy na ławie oskarżonych zasiądzie Jacek Kurski” – napisał przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. „S********y. Opozycja broniła regulaminu Sejmu a nie obalała wyniku demokratycznych wyborów” – skwitował europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski.

TVP Info tłumaczy, Jarosław Olechowski broni

Zamieszanie, które wywołał wpis, skomentowano w kolejnym tweecie z profilu tvp.info. Broniąc wcześniejszego porównania pracownicy TVP wyliczali: „W nawiązaniu do pytań wyjaśniamy: szperanie w rzeczach posłów, rzucenie na ziemię Marka Suskiego, wzywanie do blokowania wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, agresja fizyczna posła Lenza, blokowanie mównicy. To tylko część zachowań przedstawicieli opozycji” .