Radosław Fogiel wytyka błąd Cezaremu Tomczykowi. Chodzi o szczepienia

– Jeżeli do Polski do tej pory wpłynęło 670 tys. szczepionek i zalegają w magazynach, a od 29 grudnia wyszczepiono tylko 150 tys. ludzi, to znaczy, że coś z tym systemem jest mocno nie okej – mówił na antenie Radia Zet szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

– Sztandarowym przykładem jest Izrael, w którym udało się w ciągu ośmiu godzin wyszczepić tyle osób, ile u nas w dwa tygodnie. Oczekujemy dziś od polskiego rządu miliona szczepień tygodniowo i kupienia na wolnym rynku szczepionek dla polskich obywateli – dodał.

Radosław Fogiel wytyka poliykowi KO błąd

Do słów Tomczyka odniósł się wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. „Ale u nas nawet jeszcze nie szczepimy dwa tygodnie..”. – napisał na Twitterze, wytykając politycznemu przeciwnikowi błąd.

Szczepienia w naszym kraju rozpoczęły się 27 grudnia, czyli 11 dni temu. Jak w środę 6 stycznia informował szef KPRM i koordynator akcji szczepień Michał Dworczyk, od początku trwania programu, w Polsce wykonano ponad 153 tys. szczepień.

Z informacji zamieszczonej przez Dworczyka wynika także, że do naszego kraju dostarczono 660 000 dawek, z czego 204 285 trafiło do punktów szczepień. 135 szczepionek zutylizowano, wystąpiło także sześć niepożądanych odczynów poszczepiennych.

