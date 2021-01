Zamieszki w USA. Georgette Mosbacher: To nie odzwierciedla tego, kim jako Amerykanie jesteśmy

6 stycznia Kongres USA zebrał się, by formlanie zatwierdzić nowego prezydenta – Joe Bidena. Tymczasem, przed gmachem Kapitolu zwołano wiec poparcia dla ustępującego przywódcy kraju – Donalda Trumpa. Prezydent przemówił do swoich zwolenników twierdząc, że wybory zostały sfałszowane i to on powinien dalej piastować urząd.

Tłum szybko wziął sobie te słowa do serca i ruszył na Kapitol. Sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli. Zwolennicy Trumpa wdarli się do budynku, gdzie rozpoczęła się regularna bitwa. W wyniku zamieszek zginęły cztery osoby, w tym jedna postrzelona przez policjanta.

Georgette Mosbacher: To nie odzwierciedla tego, kim jako Amerykanie jesteśmy

Do bezprecedensowych wydarzeń w USA odniosła się w oświadczeniu ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. „Świat kolejny raz był wczoraj świadkiem siły naszej demokracji. Po ustaniu zamieszek i aktów wandalizmu, nasi przedstawiciele jeszcze tego samego wieczoru powrócili na Kapitol i na nowo podjęli pracę. Wczorajsze wydarzenia na Kapitolu nie odzwierciedlają tego, kim jako Amerykanie jesteśmy ani za czym się opowiadamy” – czytamy.

„Mój przyjaciel Joe Biden to przyzwoity człowiek. Sercem jestem z tymi, którzy stracili życie i jestem pewna, że sprawcy tych czynów zostaną szybko postawieni przed obliczem sprawiedliwości. Jestem również wdzięczna za wszelkie zapewnienia o wsparciu, jakie otrzymujemy od naszych polskich przyjaciół. Nasze wspólne przywiązanie do wartości demokratycznych leży u podstaw relacji polsko-amerykańskich, które są silniejsze niż kiedykolwiek. To nie uległo zmianie i nie zmieni się wraz z nastaniem nowej administracji” – dodała.

twitterCzytaj też:

„Haniebne sceny”, „atak na demokrację”. Świat grzmi ws. USA, tymczasem Andrzej Duda...