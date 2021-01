Memy z „Młodym” i prezesem Kaczyńskim doczekały się komentarza. Rzecznik PiS ma jedną prośbę

Memami z serii Kaczyński-Fogiel komentowano już rządowe statystyki, liczenie głosów w USA, protesty po wyroku TK ws. aborcji, a ostatnio także zamieszanie wokół szczepień i człekożubra z USA. „Młody, łącz mnie z czipem Jandy” – to hasło, które pojawia się na memach nieprzerwanie od kilku dni. Z niezwykłej popularności tego formatu dobrze zdaje sobie sprawę jeden z bohaterów mema. Nie przeszkadza mu, że jego osobę wplata się w tym wypadku w ogólnokrajowy festiwal żartów.

– Tak, widziałem kilkanaście, wiele osób mi je zresztą przesyła. Memy to zjawisko kultury masowej i nie ma powodu, żeby się nimi oburzać. Ta konkretna seria jest przeważnie dość sympatyczna, z ironią i odpowiednim dystansem. Jedyne, co nieprawdziwe, to określenie „młody”. Ten pociąg już odjechał – żartował rzecznik PiS. Zastrzegł przy tym, że mem zamieszczony przez Pawła Kukiza zahacza o wrażliwą kwestię.

– Łatwo się narazić na zarzuty, że jest to nie na miejscu. Analiza memów powinna być dokonywana w pewnym oderwaniu od sytuacji. Nikt nie popiera wydarzeń, do których doszło na Kapitolu. W rzeczywistości memicznej wersja z człekożubrem jest całkiem udana. Można tu znaleźć metanawiązanie do poprzednich memów o uruchamianiu czipów czy nawiązania do postaci z gier RPG – mówił.

Moment zrobienia zdjęcia? Fogiel: Dobrze pamiętam

Jak się okazuje, Radosław Fogiel pamięta dobrze moment zrobienia zdjęć, które posłużyły później do opisywanej tutaj serii memów. – Tak, pamiętam doskonale. Był to bodajże 2016 rok, facebookowe Q&A z prezesem PiS. Robiliśmy to jako jedni z pierwszych w polskiej polityce. PiS zawsze był w ofensywie, jeśli chodzi o nowe technologie – podkreślał.

Próbowaliśmy dociec, czy jest w tych memach choć trochę prawdy. Czy Fogiel jest przewodnikiem prezesa PiS po internecie i pomaga mu np. w wysyłaniu maili czy wyłączaniu adblocka. – To już kreatywność twórców. Można użyć zwyczajowego wyjaśnienia, które pojawia się często w filmach: „osoby, miejsca i wydarzenia tutaj pokazane są wytworem fikcji, a wszelkie podobieństwa są zupełnie przypadkowe” – odpowiadał wicerzecznik PiS.

Fogiel: Unikać bezbectwa

Zapytaliśmy też o ewentualny przekaz dla osób tak wytrwale tworzących memy z „Młodym” i prezesem. – Twórców jest z pewnością wielu i każdy działa na własny rachunek. Gdybym miał coś przekazać, to byłaby to prośba, by nie zaniżać poziomu, nie stosować ostentacyjnych wulgaryzmów albo zbytniej dosłowności. Krótko mówiąc, by unikać bezbectwa – podsumował nasz rozmówca.

