Memy z „Młodym” i prezesem Kaczyńskim doczekały się komentarza. Rzecznik PiS ma jedną prośbę

Jakub Bojakowski: Czy zdaje pan sobie sprawę z popularności memów z panem i prezesem Kaczyńskim w rolach głównych? Najnowszy pojawił się nawet na profilu Pawła Kukiza na Facebooku. Jak pan to odbiera? Jako ocieplenie wizerunku czy raczej niepoważną zabawę niegodną komentarza?

Radosław Fogiel: Tak, widziałem kilkanaście, wiele osób mi je zresztą przesyła. Memy to zjawisko kultury masowej i nie ma powodu, żeby się nimi oburzać. Ta konkretna seria jest przeważnie dość sympatyczna, z ironią i odpowiednim dystansem. Jedyne, co nieprawdziwe, to określenie „młody”. Ten pociąg już odjechał – żartował rzecznik PiS. Zastrzegł przy tym, że mem zamieszczony przez Pawła Kukiza zahacza o wrażliwą kwestię.

RF: Łatwo się narazić na zarzuty, że jest to nie na miejscu. Analiza memów powinna być dokonywana w pewnym oderwaniu od sytuacji. Nikt nie popiera wydarzeń, do których doszło na Kapitolu. W rzeczywistości memicznej wersja z człekożubrem jest całkiem udana. Można tu znaleźć metanawiązanie do poprzednich memów o uruchamianiu czipów czy nawiązania do postaci z gier RPG.

Czy pamięta pan okoliczności zrobienia oryginalnych zdjęć?

RF: Tak, doskonale. Był to bodajże 2016 rok, facebookowe Q&A z prezesem PiS. Robiliśmy to jako jedni z pierwszych w polskiej polityce. PiS zawsze był w ofensywie, jeśli chodzi o nowe technologie.

Jest w tych memach choć trochę prawdy? Jest pan przewodnikiem prezesa PiS po internecie? Pomaga mu pan w wysyłaniu maili i wyłączaniu adblocka?

RF: To już kreatywność twórców. Można użyć zwyczajowego wyjaśnienia, które pojawia się często w filmach: „osoby, miejsca i wydarzenia tutaj pokazane są wytworem fikcji, a wszelkie podobieństwa są zupełnie przypadkowe”.

Może chciałby pan przekazać coś wszystkim twórcom memów z tej serii.

RF: Twórców jest z pewnością wielu i każdy działa na własny rachunek. Gdybym miał coś przekazać, to byłaby to prośba, by nie zaniżać poziomu, nie stosować ostentacyjnych wulgaryzmów albo zbytniej dosłowności. Krótko mówiąc, by unikać bezbectwa.

