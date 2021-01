Marek Belka o „pisowskim dance macabre”. „Zły za stoki prezydent, zablokował ustawę”

Przypomnijmy, że jak informowała Interia, prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Doniesienia portalu potwierdził później rzecznik rządu Piotr Müller.

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej od grudnia leżała na biurku prezydenta. Nowela jest autorstwa Rady Ministrów, przeszła przez Sejm, ale potem Senat wnioskował o jej odrzucenie. Izba niższa uchwałę Senatu odrzuciła, a nowela trafiła do prezydenta.

Po rekonstrukcji rządu z ubiegłego roku pozostał jeden problem do rozwiązania: likwidowanie i późniejsze łączenie ministerstwo sprawiło, że pewne kompetencje miały być przenoszone na inne resorty. Były przypadki, w których nie dało się zrobić tego poprzez rozporządzenia atrybucyjne premiera. Dlatego też Rada Ministrów zdecydowała się na znowelizowanie ustawy o działach administracji rządowej. Nowe porządki nie spotkały się jednak z aprobatą prezydenta, który podjął decyzję o wecie. Jak zaznaczył rzecznik rządu, planowane jest spotkanie Duda-Morawiecki, na którym omówione zostaną szczegóły weta.

Marek Belka: Zły za stoki prezydent, zablokował ustawę

Swoją wykładnię na temat tego, co jest powodem weta, ma były premier, a obecnie europoseł SLD Marek Belka. „O ile do tanga trzeba dwojga, do pisowskiego „danse macabre” już czworga. Zły za zamknięcie stoków narciarskich prezydent, zablokował właśnie PiS-owi biurokratyczną gimnastykę rządową” – skomentował na Twitterze.

