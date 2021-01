Zamieszki na Kapitolu. Pierwsze zatrzymania. W areszcie „gwiazda” wydarzeń

O pierwszych konsekwencjach środowych wydarzeń informują zagraniczne media, m.in. abc11.com. Jak czytamy, Departament Sprawiedliwości ogłosił, że do tej pory zarzuty federalne usłyszało 13 osób. Wśród aresztowanych znalazł się jeden z najbardziej rozpoznawalnych protestujących – Richard „Bingo” Barnett.

Przypomnijmy, że w środę 6 stycznia na Kapitolu wybuchły zamieszki. Podczas środowych obrad Kongresu, który oficjalnie potwierdzał wyniki wyborów i zwycięstwo Joe Bidena, do budynku wdarł się tłum. Byli to zwolennicy Trumpa, którzy tego dnia masowo zjechali do stolicy, by uczestniczyć w wiecu poparcia dla ustępującego prezydenta. Donald Trump także pojawił się na wiecu, wygłaszając przemówienie, podczas którego mówił, że wybory zostały sfałszowane i to on powinien dalej sprawować urząd.

W wyniku zamieszek zginęło pięć osób, w tym kobieta postrzelona przez policjanta w siedzibie Kapitolu. W samym budynku doszło także do wielu zniszczeń – splądrowano biura, główną salę obrad i korytarze.

„Bingo” w rękach wymiaru sprawiedliwości

Wśród aresztowanych znalazł się „gwiazdor” wydarzeń Richard „Bingo” Barnett z Arkansas. Jak już informowaliśmy, jest to działacz na rzecz posiadania broni. Jego zdjęcie w splądrowanym biurze przewodniczącej Kongresu Nancy Pelosi obiegło cały świat.

Widać na nim, jak „Bingo” rozsiada się wygodnie w fotelu, kładąc nogi na biurku. Media informowały później, że wyniósł on z biura Pelosi dokument, miał też zostawić wulgarną adnotację. Z informacji przekazanych przez serwis wynika, że został on oskarżony o bezprawne wkroczenie do Kapitolu i kradzież własności publicznej.

Z medialnych informacji wynika także, że wśród oskarżonych znalazł się także mężczyzna, który przyjechał na wiec z zapasami koktajli Mołotowa i wojskową bronią.

