CNN: Demokraci szykują wniosek o impeachment Donalda Trumpa. „Podżeganie do powstania”

Dziennikarze CNN dotarli do wniosku, jaki Partia Demokratyczna zamierza złożyć w nadchodzący poniedziałek. Demokraci zarzucają prezydentowi, że 6 stycznia zmierzał do obalenia wyników wyborów prezydenckich, które odbyły się w USA w listopadzie minionego roku.

Przypomnijmy, że w środę 6 stycznia Kongres obradował nad formalnym zatwierdzeniem wyników i wskazaniem nowego prezydenta USA Joe Bidena. Przed Kapitolem zgromadzili się z kolei zwolennicy Trumpa, którzy tego dnia masowo zjechali do stolicy na wiec poparcia dla ustępującego prezydenta. Na wiecu pojawił się także sam Donald Trump. Podczas swojego przemówienia mówił, że wybory zostały sfałszowane i to on powinien objąć urząd ponownie.

Tuż po przemówieniu, tłum zwolenników Trumpa ruszył na Kapitol. Szturmem przejął budynek i rozpoczął kilkugodzinne oblężenie. W trakcie zamieszek zginęło pięć osób, w tym kobieta postrzelona przez policjanta, podczas wyważania drzwi na jednym z korytarzy Kapitolu.

Impeachment za „podżeganie do powstania”

Jak wynika z argumentacji demokratów, „prezydent Trump poważnie zagroził bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i instytucji rządowych. Zagroził integralności systemu demokratycznego i przeszkodził pokojowemu przekazaniu władzy. W ten sposób zdradził swoje zaufanie jako prezydenta, wyrządzając jawną krzywdę obywatelom Stanów Zjednoczonych” – czytamy we wniosku przytaczanym przez CNN.

Zdaniem demokratów, Trump w jawny sposób podżegał do powstania. Sam impeachment, jak podkreśla CNN, miałby z kolei bardziej symboliczny wymiar, gdyż już pod koniec stycznia władza trafi do nowego przywódcy Joe Bidena i usuwanie Trumpa z urzędu nie będzie konieczne. Będzie to już druga próba postawienia Trumpa w stan oskarżenia. Pierwsza próba, bezprecedensowa w historii USA, miała miejsce w 2019 roku.

