Daniel Obajtek do posłów: Co ja wam zrobiłem? Opamiętajcie się

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku gruchnęła informacja, że państwowy koncern przejmie spółkę Polska Press, posiadającą 20 regionalnych gazet. Z przejęcia tak szerokiego segmentu medialnego tłumaczył się w piątek prezes Orlenu Daniel Obajtek.

W piątek od rana obradowały połączone sejmowe komisje – komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz komisja kultury i środków przekazu. Opozycja zażądała informacji, jak dokonano transakcji, a także jakie argumenty przemawiają za takim rozwiązaniem.

Daniel Obajtek: Co ja wam zrobiłem? Opamiętacie się

Posłowie opozycji zarzucali Obajtkowi, że działa na zlecenie PiS, które rękami Orlenu chce zrepolonizować media. Obajtek bronił się przed zarzutami twierdząc, że działa jedynie w imię interesów firmy. Szczegółów transakcji nie chciał jednak ujawnić, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.

– Co ja wam zrobiłem? Ile w was jest jadu i złośliwości. Nie wiem, w co wierzycie, ale opamiętajcie się w tym wszystkim. Tu chodzi o biznes, tu chodzi o kraj, podatki – grzmiał.

Obajtkowi pomagał poseł Marek Suski (PiS), który zarzucał opozycji, że niezasłużenie atakuje prezesa Orlenu i broni „dyktatury postkomunistycznej, kłamstwa i wpływów niemieckich”.

