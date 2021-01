Kłótnia w programie „Woronicza 17” w TVP Info. Jarosław Urbaniak do Piotra Ćwika: Nie wychodzi panu debiut, pojechał pan po bandzie

W programie „Woronicza 17” TVP Info pojawili się – Piotr Ćwik (zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP), Jarosław Urbaniak (poseł Platformy Obywatelskiej), Anna Maria Żukowska (posłanka SLD) i Marcin Horała (wiceminister z PiS).

Głównym tematem dyskusji były ostatnie wydarzenia w USA. Przypomnijmy, że w środę 6 stycznia tłum zwolenników Trumpa, którzy nie zgadzają się z wynikiem wyborów prezydenckich, wtargnął do Kapitolu. W wyniku zamieszek zginęło pięć osób, w tym kobieta postrzelona podczas próby wyważania drzwi prowadzących na jeden z korytarzy budynku. Dokonano także licznych dewastacji biur polityków i sali plenarnej.

Jedną z pierwszych konsekwencji środowych zajść jest blokada społecznościowych kont Donalda Trumpa. Twitter i Facebook podały, że zdecydowały się na blokadę, ponieważ wpisy Trumpa podżegają do przemocy.

Jarosław Urbaniak do Piotra Ćwika: Nie wychodzi panu debiut

– To nowe zjawisko, ale myślę, że ma to również bardzo pozytywny aspekt. Media społecznościowe i ci, którzy nimi zarządzają, pokazali, że w Stanach Zjednoczonych wszyscy są równi wobec prawa. (…) Wreszcie ktoś powiedział wyraźnie i jasno: nie wolno kłamać – skomentował poseł PO Jarosław Urbaniak.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik mówił z kolei: Pamiętamy, że nie wszystkie wpisy polityków w Polsce były tak bardzo nawołujące do spokoju, bo pojawiły się też takie wpisy, które nawoływały wręcz, jak to zamieścił jeden z posłów Lewicy, do tego, aby pójść na Pałac Prezydencki w Polsce i pójść za przykładem tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To wszystko są bardzo niedobre praktyki.

Do tej uwagi, skierowanej do wpisu posła Tomasza Treli, odniosła się posłanka SLD Anna Maria Żukowska. – Nie, to absurd. To była ironia mająca na celu nakłonić prezydenta Dudę do większej aktywności. Musimy odróżniać pewne niuanse – stwierdziła.

– Nie wychodzi panu ten debiut, panie ministrze. Kiepsko, pojechał pan po bandzie – dodał poseł Urbaniak. Poseł PO nawiązał w ten sposób do niedawnej nominacji dla Ćwika. Przypomnijmy, że funkcja, którą pełni została nadana mu przez prezydenta przed kilkoma dniami.

