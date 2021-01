Miesięcznica smoleńska. Podczas obchodów odbył się happening. Interwencja policji

Przypomnijmy, że 10. dnia każdego miesiąca odbywa się miesięcznica smoleńska. Także tym razem, po mszy św., premier Morawiecki z wicepremierem Kaczyńskim złożyli kwiaty przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W tym czasie Plac Piłsudskiego był odizolowany od ruchu z zewnątrz. To jednak nie przeszkodziło w zorganizowaniu happeningu.

„Oni robią cyrk co miesiąc, to my też możemy”

Jak relacjonuje „Gazeta Wyborcza”, na miejsce przybyli przeciwnicy władzy – Lotna Brygada Opozycji. Uczestnicy happeningu przebrali się za Trzech Króli i przynieśli „dary” dla Kaczyńskiego. Chcieli podarować prezesowi PiS „czapkę błazna”, parówki i figurki żołnierzyków do obrony pomników.

– Oni robią cyrk co miesiąc, to my też możemy – powiedział gazecie jeden z uczestników. Demonstranci nie zostali jednak dopuszczeni blisko pomnika, gdyż na miejscu pojawiła się policja i kordonem oddzieliła protestujących od uczestników obchodów.

