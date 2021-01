Radosław Fogiel ma nową funkcję. Został szefem nowego biura PiS

„Poniedziałkowe posiedzenie Komitetu Politycznego poświęcone było sprawom statutowym. Podczas posiedzenia powołano także biuro PiS ds. międzynarodowych, którego szefem został poseł Radosław Fogiel” – czytamy we wpisie partii na Twitterze.

Radosław Fogiel pełni obecnie funkcje posła i wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Szefowanie nowej jednostce jest więc kolejnym zadaniem posła.

Sylwetka Radosława Fogla

Poseł Radosław Fogiel ma średnie wykształcenie. Rozpoczął co prawda studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, ale ich nie ukończył. Początki politycznej działalności Fogla to rok 2001, kiedy to wstąpił do PiS. Nawiązał wówczas współpracę z Adamem Borowski i Markiem Suskim.

Pierwsze próby dostania się do polityki były jednak nieudane. Dopiero w 2007 roku udało mu się objąć mandat radnego w radzie miejskiej Radomia. W 2010 roku nie uzyskał jednak reelekcji. Wybory samorządowe w 2014 roku były już bardziej owocne. Fogiel został wówczas wybrany na radnego sejmiku mazowieckiego. W kolejnych latach próbował swoich sił w wyborach parlamentarnych, jednak ani w 2011, ani w 2015 nie został wybrany.

W 2018 roku ponownie został radnym sejmiku mazowieckiego. Wcześniej, w 2012 roku swoje losy związał z grupą Europejskich Młodych Konserwatystów, co otworzyło mu drogę do ogólnokrajowej polityki. W 2019 roku, przed wyborami parlamentarnymi został mianowany na stanowisko zastępcy rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym roku ubiegał się o mandat poselski, który po raz pierwszy otrzymał, zdobywając ponad 26 tys. głosów.

