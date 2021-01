Afera szczepionkowa. Czarnek radzi Gaciongowi: Może spojrzeć na ten śnieg…

W Polsce szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczęły się pod koniec grudnia. Jak się okazało, dochodziło do szczepień poza kolejnością, a pierwszą dawkę przyjęli m.in. aktorzy Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser Krzysztof Materna, piosenkarka Magda Umer, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak, Leszek Miller i jego żona, czy były kapitan SB a później zastępca gen. Marka Papały Roman Kurnik.

Adam Niedzielski wyraził przekonanie, że rektor WUM powinien zrezygnować z pełnionej funkcji. Dzień później, we wtorek 12 stycznia, Zbigniew Gaciong wydał oświadczenie, w którym poinformował, że „nie ustąpi z zajmowanego stanowiska”. Do tzw. afery szczepionkowej na antenie TVP Info odniósł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Chcę powiedzieć tutaj, za pośrednictwem wolnych mediów publicznych TVP, proszę o refleksję – rozpoczął polityk. W dalszej części wypowiedzi Przemysław Czarnek zwrócił się bezpośrednio do Zbigniewa Gacionga.