Wiceprzewodniczący PO: Uważam Kaczyńskiego za wybitnego polityka, chociaż się z nim nie zgadzam

Czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki? Ten temat jak mantra wraca co jakiś czas do polskiej debaty publicznej. O ewentualnym powrocie Tuska mówił już Radosław Sikorski, czy Grzegorz Schetyna.

O to, czy Tusk może być liderem zjednoczonej opozycji na antenie Radia Zet był pytany wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

– Jeśli by chciał, to droga do tego jest otwarta. Nadal ma ogromny autorytet i wiele osób o nim myśli, że będzie potrzebny tu, w Polsce – uważa wiceszef PO. – Ale to wszystko od niego zależy – dodał.

Polityk przyznał, że nie potrafi powiedzieć czy Tusk będzie chciał aktywnie wrócić do polskiej polityki. – Tusk jest aktywny w polskiej polityce. Widać, że polskie sprawy go przejmują. Jeśli kogoś tak przejmują polskie sprawy, to prędzej czy później powie: chcę wziąć ich kawałek w swoje ręce – stwierdził.

Siemoniak: Nadal uważam Lempart za wybitną liderkę. Kaczyńskiego też

Wiceszef PO był również pytany, czy nadal uważa organizatorkę Strajku Kobiet Martę Lempart za wybitną liderkę. – Tak, zdania nie zmieniam. Można się z nią zgadzać lub nie, ale za jej sprawą tysiące młodych ludzi wyszły na ulicę. To się nikomu innemu nie udało – stwierdził Siemoniak.

Przy okazji przyznał, jak ocenia Jarosław Kaczyńskiego. – Jarosława Kaczyńskiego też uważam za wybitnego polityka choć kompletnie się z nim nie zgadzam – przyznał Siemoniak. – Jeśli ktoś bardzo mocno potrafi wejść w wyobraźnię społeczną, to jest wybitny. Czy się z nim zgadzamy, czy nie. Czy odpowiadają nam wszystkie jego zachowania, czy nie odpowiadają – wyjaśnił.

