Polityczne trzęsienie ziemi w Wałbrzychu. Po ujawnieniu nagrań PiS wyklucza działaczy

Lokalna telewizja Dami zamieściła na YouTube nagranie z rozmów dolnośląskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Na Dolnym Śląsku strukturami, a konkretnie okręgiem, miał kierować Michał Dworczyk – jednak tego polityka wezwała na poważnie Warszawa i obecnie jako minister pełni ważne funkcje w KPRM. Wtedy zdecydowano, że zastąpi go Kamil Zieliński (ówczesny wojewoda dolnośląski).

Działacze PiS z Dolnego Śląska nagrani, taśmy wyciekły. „Ku***, człowieku, zniszczą cię”

Obsadzenie Zielińskiego na tym stanowisko wzbudziło sprzeciw działaczy, a część z nich zwróciła się w tej sprawie do samego prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Tej petycji dotyczy rozmowa działaczy, którzy próbowali namówić jednego z nich, by ten wycofał podpis pod petycją. Bohaterami nagrania są Bartłomiej Grzegorczyk i Janusz Czyż (ojczym wspomnianego Kamila Zielińskiego), którzy przekonują Radosława Łosińskiego, by cofnął podpis. Padały tam sugestie, które przypominały groźby, jak np. stwierdzenia, że dostał pracę i ktoś „może mu ją odebrać”.

– Ja doceniam, że jesteś odważny chłop i nie spier******* jak reszta, ale nie prowokuj tam gdzie nie potrzeba, bo, ku***, człowieku, zniszczą cię. (...). Nie działaj przeciwko, stań sobie z boku. Podpisałeś petycję, ku***, do czego? – pada na nagraniu.

Prawo i Sprawiedliwość reaguje na skandal. Partia rozwiązuje struktury w Wałbrzychu

Poseł Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, opublikował na Twitterze decyzję partii po tym, jak w Wałbrzychu wybuchł skandal. Jak poinformował Sobolewski, na wniosek Michała Dworczyka, prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o:

Rozwiązaniu organizacji terenowej PiS miasto Wałbrzych oraz wykluczeniu wszystkich członków PiS w mieście Wałbrzychu.

