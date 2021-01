Sławomir Nowak zostaje w areszcie. Sąd podjął decyzję w głośnej sprawie

Wcześniej, 7 stycznia informowano, że Sławomir Nowak został ponownie przesłuchany. Efektem przesłuchania było przedstawienie byłemu ministrowi transportu dodatkowych zarzutów obejmujących przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa szczegółowe informacje nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiadomo jedynie, że dotyczą one czasów, gdy Sławomir Nowak kierował pracami Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Ukrawtodor. Wcześniej byłemu politykowi zarzucono przyjmowanie i żądanie korzyści majątkowych w zamian za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także pranie pieniędzy ze wspomnianego procederu. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać co najmniej 1,3 mln zł.

Ponadto, prokuratura złożyła do sądu wniosek o przedłużenie aresztu byłemu politykowi PO, na co Sąd Okręgowy w Warszawie właśnie przystał.

Sprawa Sławomira Nowaka

Przypomnijmy, że były minister przebywa w areszcie od lipca minionego roku. Został zatrzymany przez CBA w związku z podejrzeniem popełnienia kilkunastu czynów korupcyjnych, w tym przyjmowania i przyznawania łapówek na budowę i remont dróg na Ukrainie. Byłemu politykowi zarzuca się także kierowanie grupą przestępczą czerpiącą korzyści z wcześniej wspomnianego procederu i pranie pieniędzy, jakie w jego wyniku zarobiono.

Podczas pierwszych zatrzymań w tej sprawie, zatrzymano również byłego szefa jednostki wojskowej GROM Dariusza Z., przedsiębiorcę Jacka P., byłego prezesa polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusza K. i byłego członka spółek energetycznych Wojciecha T.

W styczniu do tej grupy dołączyły także kolejne zatrzymania. Tym razem byli to trzej przedsiębiorcy działający w branży doradczej oraz inżynieryjnej: Łukasz Z., Grzegorz W., oraz Paweł G. Funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali tych zatrzymań na terenie Małopolski, Podkarpacia oraz Pomorza.

Czytaj też:

Kolejne zarzuty dla Sławomira Nowaka. Jest wniosek o przedłużenie aresztu