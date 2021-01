Spotkanie Andrzeja Dudy z Mateuszem Morawieckim po wecie. „To dobro, które musimy chronić”

W czwartek odbyło się – zgodnie z zapowiedziami – spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami rządu. Do rozmów doszło po tym, jak prezydent zawetował rządową nowelizację ustawy o działach administracji rządowej.

Jak już wielokrotnie podnosiły media, prezydent miał m.in. zastrzeżenia do tego, że w ustawie wyodrębniono z działu środowisko nowy dział – leśnictwo i łowiectwo. Nowelizacja zmieniała też inne ustawy, w tle był wątek wprowadzenia naokoło podwyżek dla podsekretarzy stanu – to również miało nie odpowiadać Andrzejowi Dudzie.

Spotkanie Duda-Morawiecki w Pałacu Prezydenckim po wecie

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę 8 stycznia, był to też ostatni dzień, gdy mógł to zrobić (ma 21 dni na złożenie podpisu lub weto) i już po tej decyzji zapowiedziano, że dojdzie do spotkania na szczycie, by wypracować konsensus w tej sprawie.

W czwartkowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, poza Dudą i Morawieckim, udział wzięli m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, minister rolnictwa Grzegorz Puda, a także przedstawiciele leśników.

Oprócz tego obecni byli przedstawiciele prezydenta, szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych, szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot, ministrowie Małgorzata Paprocka i Błażej Spychalski oraz prezydencki doradca Paweł Sałek.

Obydwie strony „prezydencka” i „rządowa” mają wypracować nowy projekt nowelizacji. Sam komunikat Kancelarii Prezydenta po spotkaniu był jednak lakoniczny:

Wszystkie strony przedstawiły swoje stanowiska, prace nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi będą trwały.

Andrzej Duda po spotkaniu z premierem: Polskie lasy to wspólne dobro

Kilka godzin po spotkaniu z premierem na Facebooku Andrzeja Dudy opublikowano krótkie nagranie z rozmów, a prezydent dopisał:

Polskie lasy to wspólne dobro, które musimy chronić. Wszelkie zmiany związane z naszym przyrodniczym dziedzictwem wymagają szerokich konsultacji, dlatego dziś do Pałacu zaprosiłem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawicieli rządu, leśników i Lasy Państwowe.

Taka deklaracja prezydenta pośrednio potwierdza doniesienia medialne na temat jego zastrzeżeń co do kwestii wyodrębniania leśnictwa z działu środowisko.

facebook