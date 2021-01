Krzysztof Sobolewski o Rafale Trzaskowskim: Przynajmniej jest konsekwentny w kłamstwie

Krzysztof Sobolewski na antenie TVP Info został zapytany, czy uważa, że w Warszawie powstanie ulica Lecha Kaczyńskiego. Rafał Trzaskowski podnosił ten temat podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku. – Gdyby to zależało od poziomu prawdomówności jeszcze do niedawna kandydata na prezydenta RP, a obecnie oczywiście cały czas prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, to raczej jestem tutaj głębokim sceptykiem co do tego, że ta ulica będzie. Przynajmniej za kadencji Trzaskowskiego, który przynajmniej jest konsekwentny w kłamstwie, które powtarza już od prawie roku – powiedział przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS.

Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Sobolewski o działaniu Trzaskowskiego

Przypominam, że Rafał Trzaskowski obiecywał to na wiosnę, obiecywał to latem, jesienią. Mamy w tej chwili zimę. Okazuje się, że nie ma szans na ulicę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pozostawiam to do oceny osób, które w Rafale Trzaskowskim upatrują nowej jakości w polityce. Nie ma tam nowej jakości. Jest tylko i wyłącznie kłamstwo – kontynuował polityk.

Rafał Trzaskowski o rozmowach z radnymi

O datę powstania ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Rafał Trzaskowski był pytany w pierwszej połowie grudnia na antenie Radia Zet.

– Zacząłem rozmowy z radnymi, dlatego że to oni podejmują decyzje i niestety na razie mam sygnały takie, że nie będzie zgody radnych dzisiaj w momencie, kiedy są pałowane kobiety na ulicach, na to, żeby wyciągać rękę w stosunku do tych, którzy się w ten sposób zachowują i którzy Lecha Kaczyńskiego ze złamaniem prawa w Polsce i w Warszawie świętują – powiedział prezydent stolicy. – Chcę przedstawić taką inicjatywę, ale muszę ją uzgodnić z radnymi – podkreślił w dalszej części audycji Rafał Trzaskowski.

Czytaj też:

Trzaskowski mówi o „Wspólnej Polsce”. Porównał inicjatywę z ruchem Hołowni