„Nie chcę siebie cytować, ale…”. Grzegorz Schetyna przypomniał słynną wypowiedź

Robert Mazurek stwierdził, że „PO jest taką partią, która zawsze była otoczona wianuszkiem celebrytów”. Wcześniej dziennikarz mówił do Grzegorz Schetyny, że jego środowisko polityczne „daje się wodzić za nos Marcie Lempart”. – Kolejne wybory to kolejne manifestacje celebrytów, którzy mówią, że to na was trzeba głosować, bo to wy jesteście tą krynicą prawdy, ostają demokracji – kontynuował dziennikarz i ocenił, że takie wystąpienia powodują później, że „wszystkie wygłupy celebrytów albo wszystkie ich błędy, które popełniają” spadają na środowisko, które deklarują, że popierają. – Czy celebryci nie są zmorą PO? – zapytał.

Schetyna o PO: Jest partią, która jest fundamentem opozycji demokratycznej

Grzegorz Schetyna zaznaczył, że na PO, KO głosują miliony obywateli, nie tylko osoby, które są popularne. – PO to jest partia, która powstała 20 lat temu i która przeżyła 20 lat w polskiej polityce, co nie zdarza się często. Jest partią, która jest fundamentem opozycji demokratycznej, daje gwarancję normalności i skutecznej gwarancji dla samorządów, obywateli, dla obecności Polski w UE, wreszcie dla praworządności demokracji. To jest ważna partia. Popierają ją miliony Polek i Polaków. To jest kwestia dzisiaj konkluzji takich, że po 20 latach musi znaleźć swój nowy początek – analizował polityk.

Nie chcę siebie cytować, ale kiedyś powiedziałem, że wybory wygrywa się w Końskich i oczywiście jest tak, że kluczem do zwycięstw wyborczych, do przekonania Polaków, ten klucz jest w Polsce lokalnej, w Polsce regionalnej, powiatowej, nie tylko w wielkich miastach – zaznaczył Grzegorz Schetyna i dodał, że w tym kontekście ważne jest „zaangażowanie i zbudowanie programu dla Polski lokalnej”.

Przypomnijmy – w 2016 roku Grzegorz Schetyna wypowiedział słowa: „Wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie”. Były one wielokrotnie powtarzane w różnych kampaniach wyborczych przez wielu polityków.

