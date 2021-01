Nowy sondaż partyjny. Prawo i Sprawiedliwość z największym poparciem, ale straciłoby Sejm

W piątek 15 stycznia Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki najnowszego sondażu poparcia dla partii. Wyniki były dosyć nieoczekiwane, bo Koalicja Obywatelska, która od miesięcy zajmowała drugie miejsce w badaniach, musiała ustąpić ruchowi Polska 2050 Szymona Hołowni. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie Koalicja Zjednoczonej Prawicy, po małym dołku, umocniło się na pozycji lidera.

Co ważne, według badania do Sejmu trafiłyby zaledwie cztery formacje (wszystkie to bloki koalicyjne: Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Obywatelskiej, lewicy oraz Konfederacji).

Sondaż Estymator: Sześć partii w Sejmie

Dzień później, w sobotę 16 stycznia, portal DoRzeczy.pl opublikował wyniki sondażu partyjnego, który zrealizowała pracownia Estymator (badanie przeprowadzono w dniach 14-15 stycznia).

Wynika z niego, że na największe poparcie może liczyć Prawo i Sprawiedliwość (w praktyce chodzi o Zjednoczoną Prawicę, czyli PiS, Solidarną Polskę i Porozumienie), które uzyskałoby 39,6 proc. głosów (wzrost o 0,4 punktu procentowego względem analogicznego badania z 28-29 grudnia).

22,1 proc. (spadek o 1,5 pkt proc.) zanotowała Koalicja Obywatelska, a trzecie miejsce na podium w sondażu przypadło ruchowi Polska 2050 Szymona Hołowni, który wskazało 12,9 proc. respondentów (bez zmian w poparciu). Oprócz tych formacji w Sejmie znalazłyby się jeszcze koalicja lewicy (SLD-Nowa Lewica, Wiosna, Razem) z 10,2 proc. poparcia, PSL-Koalicja Polska – 6,6 proc. i Konfederacja – 6 proc.

PiS przoduje w sondażu, ale straciłoby większość w Sejmie

Poza Sejmem byłoby natomiast ugrupowanie Kukiz'15, które wskazało jedynie 2,3 proc. ankietowanych (Kukiz'15 oddzieliło się od PSL w listopadzie 2020 roku). Portal DoRzeczy.pl publikuje też możliwy podział mandatów na podstawie wyników sondażu. Prawo i Sprawiedliwość, choć prowadzi w badaniu, to po przeliczeniu poparcia na miejsca w Sejmie straciłoby izbę niższą parlamentu (ma mniej niż 230 mandatów).

Podział mandatów na podstawie sondażu pracowni Estymator przedstawia się następująco: