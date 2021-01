Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa wobec Elżbiety Witek. Chodzi o głośne „trzeba anulować, bo przegramy”

21 listopada 2019 roku (czyli tuż po wyborach parlamentarnych) w Sejmie doszło do niecodziennej sytuacji. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek anulowała jedno z głosowań, ale dopiero później jej decyzja wywołała kontrowersje. Wszystko za sprawą posłanki PiS Joanny Borowiak. Borowiak, zanim Witek anulowała głosowanie, podeszła do marszałek i zwróciła się do niej słowami: – Trzeba anulować, bo my przegramy.

Borowiak w ten sposób zaalarmowała w ten sposób Witek, że podczas głosowania nad kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa, PiS może nie wygrać (a zgłaszał wtedy swoich posłów do KRS). Na sali panował zresztą mały chaos, ponieważ kandydatów było łącznie sześciu (czterech z PiS), a posłowie mieli problemy z oddawaniem na nich głosów przy użyciu przycisków na pulpitach na sali. Głosowanie przerwano i powtórzono – kandydaci PiS zostali wybrani do KRS.

Poseł Krzysztof Gawkowski z klubu Lewicy zgłosił sprawę do prokuratury, zawiadamiając o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałek Witek.

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie „anulowania, bo przegramy”

Onet opublikował pismo, które trafiło do z Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Krzysztofa Gawkowskiego. Czytamy w nim, że śledczy odmówili wszczęcia postępowania wobec marszałek Elżbiety Witek. Gawkowski podnosił, że Witek mogła przekroczyć uprawnienia funkcjonariusza publicznego poprzez „nieuprawnione anulowanie i powtórzenie głosowania” i że mogła poświadczyć nieprawdę.

W obydwu przypadkach prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie dopatrzył się „znamion czynu zabronionego”. „Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa” – pada w piśmie.