Senator Jacek Bury ma opuścić klub KO. Nieoficjalnie: Zacznie współpracę z Szymonem Hołownią

Szymon Hołownia i jego stowarzyszenie Polska 2050 rozpychają się na politycznej scenie coraz śmielej. Hołownia, który w wyborach prezydenckich w 2020 roku uzyskał trzeci wynik w pierwszej turze, pozyskuje kolejnych członków, formalnie, czy też nieformalnie. Wieloletnia działaczka Partii Zielonych, która weszła do Sejmu w 2019 roku z list lewicy, dołączyła już do Hołowni – chodzi oczywiście o Hannę Gill-Piątek.

W ten sposób Hołownia, który nie startował w wyborach w 2019 roku, zyskał jednego przedstawiciela w Sejmie. W piątek 15 stycznia wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko wyjawił w TVN24, że ruch wzbogaci się o kolejnego parlamentarzystę.

Tego samego dnia skomentował to na Twitterze dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” Tomasz Żółciak, który napisał, że jego rozmówcy najczęściej wskazują, że do Hołowni dołączy Jacek Bury, senator klubu Koalicji Obywatelskiej (Bury jest bezpartyjny, ale w latach 205-2019 był członkiem Nowoczesnej). Nie padły jednak szczegóły dotyczące np. tego, czy Bury poza wyjściem z klubu KO formalnie dołączy do Hołowni.

twitter

Jacek Bury dołączy do Hołowni? Nieoficjalne doniesienia

W niedzielę Onet opublikował własne ustalenia w tej sprawie, które pokrywają się z informacjami Żółciaka, stwierdzając, że Jacek Bury odejdzie z klubu KO i rozpocznie współpracę z ruchem Polska 2050. „Swoją decyzję senator ogłosi w najbliższy poniedziałek na konferencji z Szymonem Hołownią. Jacek Bury zdecydował się na taki krok, ponieważ uważa, że opozycja parlamentarna tkwi w marazmie” – czytamy.

Onet wskazuje, że Bury opuści klub KO i zostanie senatorem niezrzeszonym. Brakuje jednak informacji, czy stanie się formalnie członkiem ruchu Polska 2050, tak jak było to w przypadku Hanny Gill-Piątek.

Czytaj też:

Sensacyjny sondaż: Koalicja Obywatelska przegrywa z ruchem Szymona Hołowni. PiS prowadzi i odrabia straty