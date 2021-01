Zima przyniosła mróz, będzie sięgał do nawet -27°C. Jest prognoza, kiedy się ociepli

Na noc z 17 na 18 stycznia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla praktycznie całej Polski ostrzeżenia przed silnymi mrozami, ostrzeżenia nie objęły jedynie zachodniej części kraju (okolica Szczecina, Zielonej Góry czy Gorzowa Wielkopolskiego).

Według IMGW w nocy we wschodniej części kraju można oczekiwać słabych opadów śniegu, ale należy spodziewać się sporego mrozu. „Temperatura minimalna od -25°C na północnym wschodzie, około -18°C w centrum, do -6°C na krańcach północno-zachodnich; lokalnie na północnym wschodzie możliwy spadek temperatury do -27°C” – brzmią przewidywania synoptyków na noc.

Mróż w Polsce. Kiedy się skończy?

Jeszcze na początku tygodnia, czyli w poniedziałek 18 stycznia będzie jeszcze bardzo mroźno. Nocami – przewidują meteorolodzy – temperatura może spadać do około -25 stopni Celsjusza, a w dzień na wschodzie będzie kilkanaście stopni mrozu.

Od środy 20 stycznia jednak temperatura zacznie rosnąć, a już pod koniec tygodnia we wschodniej części kraju będzie około 0 stopni, a na zachodzie ociepli się aż do 6-7 stopni powyżej zera.