Korwin-Mikke o otruciu Nawalnego: Nic mu nie groziło, CIA nie przedawkowuje

W niedzielę 17 stycznia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej wyraziła swój podziw dla Aleksieja Nawalnego. Pisała o determinacji i odwadze rosyjskiego opozycjonisty. Stwierdziła też, że obawia się o jego życie. Koleżankę z sejmowych ław postanowił „uspokoić” poseł Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji.

„Niech się Pani nie martwi: nic mu nie groziło, CIA nie przedawkowuje. Z panem Wiktorem Juszczenko sie udało: »otrucie przez Ruskich« było efektowne (co pokazuję) i pan Juszczenko jako »ofiara Władimira Putina« wygrał wybory. Zobaczymy, czy ten sam numer z panem Aleksym Nawalnym znów przejdzie” – pisał kontrowersyjny polityk. Do swojego wywodu dołączył dwa zdjęcia Juszczenki: przed i po otruciu.

Zatrzymanie Nawalnego

Aleksiej Nawalny został aresztowany tuż po powrocie do kraju, w niedzielę 17 stycznia. Rosyjski opozycjonista ostatnie miesiące spędził w Niemczech, gdzie dochodził do siebie po próbie otrucia nowiczokiem. Polityk zaczął zdradzać objawy otrucia 20 sierpnia na pokładzie samolotu. Maszyna awaryjnie lądowała w Omsku, tam też udzielono Nawalnemu pierwszej pomocy. Dzięki staraniom rodziny opozycjonisty oraz niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, Nawalny po kilku dniach został przetransportowany do kliniki Charite w Berlinie. Tam potwierdzono jego otrucie i poddano go leczeniu.

Kim jest Aleksiej Nawalny?

Aleksiej Nawalny to jedna z głównych twarzy rosyjskiej opozycji. Z wykształcenia jest prawnikiem i finansistą i początkowo wiązał swoją karierę z tą drugą specjalizacją. Od lat angażuje się w działalność polityczną i społeczną, nagłaśniając m.in. korupcję w rosyjskich koncernach państwowych. Prowadzi popularnego bloga i dwa kanały na YouTube, na których zamieszcza wyniki swoich prywatnych śledztw dotyczących powiązań korupcyjnych najważniejszych osób w Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina, Prokuratora Generalnego Jurija Czajki czy rosyjskich oligarchów.

Zaangażowany w antykremlowskie protesty, Nawalny był wielokrotnie zatrzymywany. W lutym 2017 roku skazano go na pięć lat więzienia w zawieszeniu. Sąd uznał Nawalnego za winnego defraudacji na szkodę Skarbu Państwa, on sam twierdził, że proces był motywowany politycznie.

Aleksiej Nawalny – opozycjonista, bloger, youtuber

Aleksiej Nawalny to jeden z najpopularniejszych rosyjskich blogerów. Efekty swoich śledztw przedstawia w różnych formach. Prowadzi dwa kanały na YouTube – Навальный LIVE (Nawalny LIVE), który ma 1,89 mln subskrypcji i Алексей Навальный(Aleksiej Nawalny) z 3,95 mln subskrypcji. Jego profil na Instagramie obserwuje 1,5 mln osób. Bogate archiwum materiałów zebranych przez prawnika można znaleźć także na jego stronie internetowej.

