Szokujące zdjęcia na koncie Suskiego. Posłanka Lewicy: Nic tego nie usprawiedliwia, to przestępstwo

Przypomnijmy, że na twiterowym koncie posła PiS Marka Suskiego znalazły się w poniedziałek 18 stycznia liczne wpisy, których treść można określić mianem szokującej. W serii postów czytaliśmy, że Marek Suski padł ofiarą molestowania ze strony radnej Porozumienia. Do wpisów załączono również roznegliżowane zdjęcia wspomnianej radnej.

Poseł PiS wyjaśnił w rozmowie z Wprost, że padł ofiarą ataku hakera, a całą sprawę zamierza zgłosić odpowiednim służbom. Jak z kolei zaznaczała w rozmowie z TVP Info sama zainteresowana, i ona padła ofiarą włamywacza, a intymne zdjęcia, jakie zobaczyła cała opinia publiczna, nie są jej autorstwa.

Daria Gosek-Popiołek: Nic tego nie usprawiedliwia, to przestępstwo

Do sprawy odniosła się na Twiterze posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. „Kolejne przejęcia kont polityków mnie nie dziwią – na co dzień widzę, powiedzmy oględnie, niefrasobliwość jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Niezbędne jest szkolenie – czy Kancelaria Sejmu może zorganizować takowe? To z początku kadencji jak widać nie wystarczyło” – napisała.

Pisząc o kolejnym włamaniu na konto polityków PiS, posłanka nawiązała do serii podobnych zdarzeń w ostatnich tygodniach. Przypomnijmy, że ofiarami włamań padli m.in. minister rodziny Marlena Maląg, czy poseł PiS Marcin Duszek.

Posłanka Lewicy odniosła się także do samej treści wpisów, jakie pojawiły się na koncie Suskiego. „Nikt nie ma prawa publikować jakichkolwiek intymnych zdjęć kogokolwiek bez zgody. Nic tego nie usprawiedliwia. Jest to po prostu przestępstwo. A ofiary takich przestępstw latami czekają na sprawiedliwość (jeśli mają szczęście) i latami dochodzą do siebie” – dodała.

