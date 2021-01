Bosak zapowiada ustawę antylockdownową. „Obostrzenia są niesprawiedliwe i niekonstytucyjne”

Krzysztof Bosak w programie „Gość Wydarzeń” krytykował prowadzoną przez rząd politykę walki z epidemią koronawirusa.

– Rząd powinien swoje siły koncentrować nie na zamykaniu branż, a następnie dawkowaniu im kroplówki w postaci pomocy finansowej. Rząd powinien swoje siły koncentrować na systemie ochrony zdrowia, który został niestety w ostatnich miesiącach sparaliżowany – uważa jeden z liderów Konfederacji.

Bosak twierdzi, że „działaniami rządu nie rządzi żadna logika”. – Nie niszczmy ludziom życia pod pretekstem szantażu emocjonalnego, że przez to będą umierali inni. Jeżeli w tej chwili ktoś umiera, to dlatego, że jest niewydolność w systemie ochrony zdrowia. I ludzie umierają także na inne choroby niż ten nieszczęsny COVID – ocenił polityk. – Obostrzenia nakładane przez rząd są nie tylko niesprawiedliwe, ale i niekonstytucyjne. Rząd w dodatku swoimi kolejnymi działaniami udowadnia, że nie szanuje prawa – podkreślał poseł.

Pytany o ponad 130 przedsiębiorców, którzy otworzyli swoją działalność mimo obostrzeń, przyznał, że ogół przedsiębiorców jest zachowawczy. – Gdyby było dużo, to by dziesiątki tysięcy przedsiębiorców przystąpiło do tego, ale zupełnie mnie to nie dziwi, bo są zastraszani – ocenił.

Bosak: Sytuację może zmienić tylko szeroka presja społeczna

Dlatego Bosak zapowiedział „ustawę antylockdownową”, nad którą pracuje jego środowisko.

– Nasza ustawa zawiera uchylenie obecnych ograniczeń działalności gospodarczej, wycofanie przepisów przymuszających do zwrotu pomocy publicznej tych, którzy obostrzenia naruszyli, wycofanie przepisów umożliwiających odmawianie pomocy tym, którzy zaczynają normalnie prowadzić swoje interesy – mówił polityk.

Jednocześnie był pytany, czy prowadzone są rozmowy z innymi przedstawicielami opozycji w sprawie poparcia propozycji Konfederacji i czy możliwe są rozmowy w formule zaproponowanego przez PSL okrągłego stołu na temat rozluźnienia obostrzeń.

– Zobaczymy – ocenił Bosak. – Moim zdaniem, tym co może zmienić sytuację to nie dogadywanie się polityków, tylko szeroka presja społeczna, tak jak to było w sprawie ustawy próbującej zdelegalizować hodowlę zwierząt – podkreślił.

Czytaj też:

Czarzasty zakażony koronawirusem. „Uciekałem przed tym świństwem prawie rok”