Zmiany w kierownictwie Służby Wywiadu Wojskowego. Tajne posiedzenie i wniosek szefa MON

Wygląda na to, że Służbę Wywiadu Wojskowego czekają kolejne zmiany. Rok temu szefem służby został Marek Łapiński (wcześniej związany ze Strażą Graniczną), a jego zastępczynią jest płk Agata Mazur. Po ponad roku takie układu w kierownictwie, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył wniosek o wymianę zastępcy szefa SWW. Szef MON proponuje, by płk Mazur zastąpił płk. Hubert Dzierzęcki, pracował wiele lat w ABW, a później, w 2016 roku, został delegowany do SWW.

We wtorek ten wniosek zaopiniuje za zamkniętymi drzwiami komisja ds. służb specjalnych (jedna z dwóch zawsze niejawnie pracujących komisji sejmowych).

Płk Dzierzęcki za płk Mazur w SWW. Wniosek w Sejmie

Najprostsze wyjaśnienie dla wniosku szefa MON brzmi następująco: płk Mazur pracowała na tym stanowisku jeszcze za Andrzeja Kowalskiego, którego opisywano jako człowieka Antoniego Macierewicza (Kowalski zaczął kierować SWW na początku objęcia władzy przez PiS w 2015 roku do początku 2020). Kowalski przetrwał nawet zmianę kierownictwa w MON i utrzymał posadę, gdy resortem zaczął kierować Błaszczak.

Płk Agata Mazur była wiceszefową SWW od 2017 roku, a teraz, za sprawą wniosku szefa MON – straci posadę, którą utrzymała przez rok mimo zmiany szefa. Komisja rozpoczyna posiedzenie o godz. 10.30 we wtorek.

W przypadku powoływania szefów i wiceszefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i SWW funkcjonuje specyficzny sposób podejmowania decyzji. Szefów odwołuje i powołuje premier, ale robi to na wniosek szefa MON, po uprzednim zdobyciu opinii od: prezydenta, Kolegium ds. Służb Specjalnych i sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Z kolei w przypadku zastępców – tak jak w tym przypadku – robi to szef MON na wniosek szefa SWW lub SKW, a wymagana jest jedynie opinia sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

Służba Wywiadu Wojskowego – jedna z bardziej tajemniczych służb

W Polsce funkcjonuje pięć służb specjalnych i o dwóch w ciągu wielu ostatnich lat zawsze jest głośno i efekty ich działań są podawane opinii publicznej: Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wokół trzech innych jest raczej cicho. Są to: Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego. Samo nazewnictwo jasno wskazuje zakres działań poszczególnych służb, różnica jest tylko taka, że SKW i SWW – co oczywiste – podlegają wojsku i MON.

Zadania ustawowe Służby Wywiadu Wojskowego to: