Szymon Hołownia ma już pierwszy problem z Jackiem Burym. Dzień po rozpoczęciu współpracy

Ledwie połączyli siły, a już pierwszy zgrzyt. W poniedziałek senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury przeszedł do ugrupowania Szymona Hołowni, a we wtorek wywiad obnażył, że między politykami nie ma pełnej zgody. Poszło o 500 plus.

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia po zdobyciu wysokiego poparcia w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku, szuka swojego miejsca na scenie politycznej. W tym celu stworzył ruch Polska 2050, do którego zaprasza kolejnych działaczy, także tych, którzy już są w parlamencie. Jednym z parlamentarzystów, jakiego pozyskał w ostatnim czasie jest Jacek Bury – senator z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Bury tłumaczył wczoraj swoje odejście z Koalicji faktem, że „popadła ona w marazm”. – Polska 2050 dzisiaj dzięki mojej osobie uzyskuje sprawczość w Senacie. A ja dołączam do nich w ramach ścisłej współpracy. Mamy bardzo zbieżne wartości i podobne zasady. Wierzę, że ta współpraca będzie owocna – zapewniał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Bury. Zgrzyt w sprawie 500 plus. Szymon Hołownia szybko się odcina Minęła zaledwie doba od nawiązania współpracy, a między Hołownią i Burym ujawnił się pierwszy zgrzyt. Poszło o 500 plus. Jacek Bury był we wtorek rano gościem „Rozmowy Piaseckiego”, gdzie jednym z tematów okazało się właśnie wspomniane 500 plus. – Zmodyfikowałbym 500 plus tak, żeby nie zniechęcał do pracy, bo teraz zniechęca – uznał Jacek Bury. Dopytywany przez prowadzącego, jak miałaby wyglądać taka modyfikacja, dodał: Zamieniłbym w kwotę wolną od podatku. Na reakcję Szymona Hołowni nie czekaliśmy długo. Polityk błyskawicznie odciął się od słów swojego nowego nabytku. „To osobista opinia senatora Burego, która w żaden sposób nie jest elementem programu Polski 2050. Dodatkowo, w mojej osobistej opinii nie ma w tej chwili potrzeby zmiany formuły programu 500 plus” – napisał na Twitterze Hołownia. twitterCzytaj też:

