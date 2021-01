Melania Trump żegna się z Amerykanami jako pierwsza dama. „Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią”

– Drodzy rodacy, największym honorem mojego życia było służyć jako pierwsza dama USA – podkreślała Melania Trump w specjalnym nagraniu opublikowanym na Twitterze. Zapewniała, że Amerykanie zainspirowali ją swoją dobrocią, odwagą i swoim wdziękiem. – Ostatnie cztery lata były niezapomniane. Kiedy razem z Donaldem podsumowujemy nasz czas w Białym Domu, myślę o wszystkich ludziach, których przyjęłam do swojego serca oraz o ich niesamowitych historiach o miłości, patriotyzmie i determinacji – mówiła.

Melania Trump o żołnierzach i innych służbach

– Widzę twarze odważnych, młodych żołnierzy, którzy mówili mi z dumą w oczach, jak bardzo kochają służbę dla tego kraju. Wszystkim przedstawicielom służb i rodzinom naszych wspaniałych wojskowych pragnę powiedzieć: jesteście bohaterami i zawsze będziecie w moich myślach i modlitwach. – Myślę o wszystkich stróżach prawa, którzy każdego dnia witali nas, gdziekolwiek byśmy się nie udali. Każdego dnia i o każdej godzinie stoją na straży, by dać bezpieczeństwo naszej społeczności. Jesteśmy ich wiecznymi dłużnikami.

Melania Trump o dzieciach i pandemii

– Poruszyły mnie dzieci, które odwiedzałam w szpitalach i rodzinach zastępczych. Nawet, jeśli zmagały się z problemami zdrowotnymi, wnosiły tak ogromną radość w życie każdego, kogo spotkały. Pamiętam matki, które zwalczały uzależnienie od narkotyków i pokonywały wielkie przeciwności z miłości do dzieci.

– Kiedy myślę o tych znaczących doświadczeniach, jestem zaszczycona, że mogłam reprezentować naród tak dobrych i hhojnych ludzi. Podczas gdy świat kontynuuje walkę z pandemią COVID-19, chcę podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom służby zdrowia, pracownikom przemysłu i kierowcom ciężarówek, a także wielu innym, pracującym, by ocalić życie innych.

Melania Trump: Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią

Podczas swojego ostatniego wystąpienia małżonka Donalda Trumpa wypowiedziała wiele ciepłych słów pod adresem Amerykanów, ale najbardziej godna zapamiętania będzie jej krótka wypowiedź na temat przemocy, którą łatwo można odnieść do niedawnego szturmu na Kapitol. – Bądźcie pełni pasji we wszystkim co robicie, ale pamiętajcie, że przemoc nigdy nie jest odpowiedzią i nigdy nie będzie usprawiedliwiona – podkreśliła ustępująca pierwsza dama.

– Proszę każdego Amerykanina, by niezależnie od okoliczności, był ambasadorem tego, co najlepsze. By skupiał się na tym, co nas jednoczy. By wznosił się ponad to, co nas dzieli. By zawsze wybierał miłość ponad nienawiść, pokój ponad przemocą i innych ponad sobą mówiła dalej. – Wszystkim osobom w tym kraju chcę przekazać, że na zawsze będą w moim sercu. Dziękuję wam i niech Bóg błogosławi Stanom Zjednoczonym Ameryki – zakończyła.

