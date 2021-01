Seria awarii w Warszawie. Jaki: Jest kasa na palety i kozy, nie ma podstawowej kanalizacji

W piątek miała miejsce awaria rury ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej na Pradze-Północ. W sobotę, po naprawie pierwszej, doszło do kolejnej awarii w tym rejonie. Spółka Veolia Energia Warszawa tłumaczyła w sobotę, że problemy z siecią ciepłowniczą na Pradze-Północ prawdopodobnie były wynikiem czwartkowej awarii Elektrociepłowni Żerań.

W niedziele problemy z siecią ciepłowniczą miały miejsce na Ursynowie. Z kolei w poniedziałek doszło do kolejnej awarii, która dotknęła mieszkańców Mokotowa. W wyniku każdej z awarii wielu mieszkańców Warszawy zostało na pewien czas pozbawionych ogrzewania mieszkań.

Jaki: Co chwile pęka kluczowa infrastruktura

Seria awarii sieci ciepłowniczej, która dotknęła Warszawiaków była tematem rozmowy polityków w poniedziałkowym programie „Minęła 20” na antenie TVP Info. Wśród gości programu był poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

– Jak jest rura to czasami pęka, no po prostu. Są rury i pękają. Myślę, że w całej Polsce i Europie coś takiego ma miejsce, no Boże. Chodzi o to, żeby takie rzeczy szybko faktycznie naprawiać, bo to jest chyba ważniejsze – stwierdził polityk.

Do jego słów na Twitterze odniósł się europoseł PiS Patryk Jaki. „Poznałbym jednak inną dużą europejską stolicę, w której co chwile pęka kluczowa infrastruktura i nieruchomości okradali na miliardową skale” – skomentował Jaki. „Kasa jest na palety i kozy, a w dużej części miasta dalej nie ma podstawowej kanalizacji. Europejskość, nowoczesność etc” – kpił.

Wiceminister Klimatu: Sprawę zbada specjalny zespół

We wtorek, po kolejnej awarii na Mokotwie do sprawy na konferencji prasowej odniósł się wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Polityk ogłosił powołanie roboczego zespołu, który ma zająć się sprawą prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie. W 2011 roku stołeczną sieć ciepłowniczą kupiła francuska firma Veolia.

– 2011 r. to moment, w którym warszawska sieć została sprywatyzowana, została sprzedana przy dużym sprzeciwie warszawiaków. Wtedy miało być referendum, odbyło się głosowanie, warszawscy radni Platformy Obywatelskiej uważali, że tego typu referendum - demokratyczne zdaniem warszawiaków - nie jest potrzebne i takie referendum się nie odbyło – mówił Ozdoba. – Sami państwo możecie zaobserwować, w ciągu kilku ostatnich dni mamy kolejne awarie, które uniemożliwiają dostarczanie ciepła do gospodarstw domowych, do warszawiaków oraz placówek np. medycznych, bo jeden ze szpitali też miał z tym problemy – dodał.

Ozdoba poinformował, że powołany zespół ma zająć się prywatyzacją sieci, która polityk nazwał „jednym z największych skandali warszawskiej PO” oraz kwestią nakładów finansowych przeznaczonych na jej konserwowanie.

– Wątpliwości budzi nieproporcjonalna liczba awarii sieci ciepłowniczej, które uniemożliwiają odbiór ciepła zarówno przez liczne budynki mieszkalne, jak i m.in. szpital. Bagatelizowanie tak ważnej tematyki, jak system ciepłowniczy w europejskiej stolicy jest niewłaściwe, a warszawiakom należą się w tej sprawie szczegółowe wyjaśnienia –tłumaczył wiceminister.

Do udziału w komisji miały zostać zaproszone wszystkie zainteresowane strony, m.in. prezydenci Hanna Gronkiewicz-Waltz, Rafał Trzaskowski, jak i warszawscy radni. Prace zespołu ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie ma podsumować raport.

