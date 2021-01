„Donald Tusk byłby tlenem dla opozycji?”. Schetyna zmierzył się z pytaniem Olejnik

Grzegorz Schetyna w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 odnosił się do ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. – To jest symboliczne oczywiście – powiedział polityk PO.

Monika Olejnik zapytała Grzegorza Schetynę, czy „Donald Tusk byłby tlenem dla opozycji". – Mówi o tym bardzo wyraźnie, o chęci powrotu do polityki krajowej, o tym, że „jest w niej" i bardzo mu zależy na zwycięstwie opozycji w 2023 roku. To jest symboliczne oczywiście – zaznaczył polityk Platformy Obywatelskiej. W dalszej części programu Grzegorz Schetyna podkreślał popularność, którą wypracował sobie Donald Tusk na arenie międzynarodowej. Tusk jest najbardziej znanym polskim politykiem w Europie, na świecie. Jest osobą z ogromnym doświadczeniem, ale też jego akces jest symboliczny. Jeżeli Tusk mówi: „chcę wracać i angażować się w budowanie zwycięskiego projektu, zwycięskiej koalicji opozycji demokratycznej", to jaka powinna być odpowiedź liderów tych wszystkich, którzy chcą wygrać wybory z PiS-em? Jeżeli ktoś chce wygrać wybory z PiS-em, musi mówić: „tak, zróbmy to razem" – analizował Grzegorz Schetyna w programie „Kropka nad i". Polityk Platformy Obywatelskiej stwierdził, że budowanie koalicji nie jest łatwym zadaniem, ale zaznaczył jednocześnie, że udało się zbudować „zwycięską" koalicję do Senatu.

